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26 января 2017, 13:51 | Теннис | Р-Спорт

Рейнольдс/Вале и Сиу Сю/Линси Чжао сыграют в финале юниорского Australian Open

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Финн Рейнольдс/Дуарте Вале (Новая Зеландия/Португалия) и Ю Сиу Сю/Линси Чжао (Тайвань/Китай) сыграют в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.

В полуфинале Рейнольдс и Вале победили первую пару соревнований Тору Хориэ/Ибин У (Япония/Китай) со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 14 минут.

Ю Сиу Сю и Линси Чжао, посеянные под 4-м номером, в матче за выход в финал за 46 минут нанесли поражение австралийцу Алексею Попырину и поляку Касперу Жуку (5-й номер посева) — 6:1, 6:3.
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