Рейнольдс/Вале и Сиу Сю/Линси Чжао сыграют в финале юниорского Australian Open
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Финн Рейнольдс/Дуарте Вале (Новая Зеландия/Португалия) и Ю Сиу Сю/Линси Чжао (Тайвань/Китай) сыграют в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.
В полуфинале Рейнольдс и Вале победили первую пару соревнований Тору Хориэ/Ибин У (Япония/Китай) со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 14 минут.
Ю Сиу Сю и Линси Чжао, посеянные под 4-м номером, в матче за выход в финал за 46 минут нанесли поражение австралийцу Алексею Попырину и поляку Касперу Жуку (5-й номер посева) — 6:1, 6:3.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter