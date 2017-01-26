Рейнольдс/Вале и Сиу Сю/Линси Чжао сыграют в финале юниорского Australian Open

В полуфинале Рейнольдс и Вале победили первую пару соревнований Тору Хориэ/Ибин У (Япония/Китай) со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 14 минут.

Ю Сиу Сю и Линси Чжао, посеянные под 4-м номером, в матче за выход в финал за 46 минут нанесли поражение австралийцу Алексею Попырину и поляку Касперу Жуку (5-й номер посева) — 6:1, 6:3.