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26 января 2017, 10:36 | Теннис | ТАСС

Сестры Уильямс сыграют в финале Australian Open

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс встретятся в финале Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).

Во втором полуфинале <span class=error>Серена</span> <span class=error>Уильямс</span> обыграла <span class=error>Марьяну</span> <nobr>Лучич-Барони</nobr> из Хорватии. Увеличить
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В полуфинале Серена Уильямс, «посеянная» на турнире под вторым номером, обыграла хорватку Марьяну Лучич-Барони со счетом 6:2, 6:1.

Винус Уильямс (13) ранее победила другую американку Коко Вандевеге.

Финал турнира в женском одиночном разряде состоится 28 января.
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