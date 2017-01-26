Сестры Уильямс сыграют в финале Australian Open
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс встретятся в финале Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В полуфинале Серена Уильямс, «посеянная» на турнире под вторым номером, обыграла хорватку Марьяну
Винус Уильямс (13) ранее победила другую американку Коко Вандевеге.
Финал турнира в женском одиночном разряде состоится 28 января.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter