Винус Уильямс: Надеюсь, в финале Australian Open будем с Сереной на разных частях корта

Она добавила, что хотела бы встретится в финале турнира со своей сестрой Сереной Уильямс, которая поспорит за выход в решающую игру с хорваткой Мирьяна Лучич-Барони.

— Вандевэй играла так здорово и невероятно, — сказал Уильямс во флеш-интервью. — Приходилось внимательно действовать в обороне. Не получалось расслабиться. Я в восторге, что вышла в финал через такой матч.

Буду внимательно следить за финалом сестры. Эта девочка так бьет по мячу! Она настоящий воин. Надеюсь, в субботу мы будем на разных частях корта.