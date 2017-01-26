Винус Уильямс: Надеюсь, в финале Australian Open будем с Сереной на разных частях корта
Американка Винус Уильямс после победы в полуфинале Australian Open над своей соотечественницей Коко Вандевэй отметила напряженный характер встречи.
Она добавила, что хотела бы встретится в финале турнира со своей сестрой Сереной Уильямс, которая поспорит за выход в решающую игру с хорваткой Мирьяна
— Вандевэй играла так здорово и невероятно, — сказал Уильямс во
Буду внимательно следить за финалом сестры. Эта девочка так бьет по мячу! Она настоящий воин. Надеюсь, в субботу мы будем на разных частях корта.
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