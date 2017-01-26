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26 января 2017, 9:44 | Теннис | Спорт-Экспресс

Винус Уильямс: Надеюсь, в финале Australian Open будем с Сереной на разных частях корта

Американка Винус Уильямс после победы в полуфинале Australian Open над своей соотечественницей Коко Вандевэй отметила напряженный характер встречи.

Она добавила, что хотела бы встретится в финале турнира со своей сестрой Сереной Уильямс, которая поспорит за выход в решающую игру с хорваткой Мирьяна Лучич-Барони.

— Вандевэй играла так здорово и невероятно, — сказал Уильямс во флеш-интервью. — Приходилось внимательно действовать в обороне. Не получалось расслабиться. Я в восторге, что вышла в финал через такой матч.

Буду внимательно следить за финалом сестры. Эта девочка так бьет по мячу! Она настоящий воин. Надеюсь, в субботу мы будем на разных частях корта.
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Новости Тенниса

Сестры Уильямс сыграют в финале Australian Open

Сестры Уильямс сыграют в финале Australian Open

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс встретятся в финале Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).
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