Лидеры посева Маттек-Сэндс и М. Брайан снялись с Australian Open в миксте

26 января в четвертьфинале они должны были сыграть с украинкой Элиной Свитолиной и австралийцем Крисом Гуччионе. Примечательно, что и предыдущий раунд Свитолина и Гуччионе прошли без борьбы, так как снялись их соперники — чешка Катержина Синякова и бразилец Бруно Суарес (6).



За выход в финал Элина и Крис поспорят с дуэтом Эбигейл Спирс (США) / Хуан-Себастьян Кабаль (США).