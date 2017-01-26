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26 января 2017, 9:37 | Теннис | Чемпионат.com

Лидеры посева Маттек-Сэндс и М. Брайан снялись с Australian Open в миксте

Лидеры посева Открытого чемпионата Австралии в миксте, представители США Бетани Маттек-Сэндс и Майк Брайан, снялись с соревнований.

26 января в четвертьфинале они должны были сыграть с украинкой Элиной Свитолиной и австралийцем Крисом Гуччионе. Примечательно, что и предыдущий раунд Свитолина и Гуччионе прошли без борьбы, так как снялись их соперники — чешка Катержина Синякова и бразилец Бруно Суарес (6).

За выход в финал Элина и Крис поспорят с дуэтом Эбигейл Спирс (США) / Хуан-Себастьян Кабаль (США).
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Сестры Уильямс сыграют в финале Australian Open

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