Лидеры посева Маттек-Сэндс и М. Брайан снялись с Australian Open в миксте
Лидеры посева Открытого чемпионата Австралии в миксте, представители США Бетани
Маттек-Сэндс и Майк Брайан, снялись с соревнований.
26 января в четвертьфинале они должны были сыграть с украинкой Элиной Свитолиной и австралийцем Крисом Гуччионе. Примечательно, что и предыдущий раунд Свитолина и Гуччионе прошли без борьбы, так как снялись их соперники — чешка Катержина Синякова и бразилец Бруно Суарес (6).
За выход в финал Элина и Крис поспорят с дуэтом Эбигейл Спирс (США) /
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