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26 января 2017, 9:33 | Теннис | Чемпионат.com

Винус Уильямс — первая финалистка Australian Open — 2017

Американка Винус Уильямс (13) пробилась в финал Australian Open — 2017 в женском одиночном разряде.

В полуфинале она добыла волевую победу над своей соотечественницей Коко Вандевеге — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.

Поединок продолжался 2 часа 25 минут. На счету Уильямс 11 эйсов, 30 виннеров, 5 двойных и 35 невынужденных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Вандевеге подала навылет 10 раз, заработала 37 виннеров, допустила 11 двойных и 51 невынужденную ошибку и использовала 1 брейковый шанс из 13.

В финале Винус сыграет либо со своей сестрой Сереной Уильямс (2), либо с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.
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Сестры Уильямс сыграют в финале Australian Open

Сестры Уильямс сыграют в финале Australian Open

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс встретятся в финале Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).
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