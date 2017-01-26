В полуфинале она добыла волевую победу над своей соотечественницей Коко Вандевеге — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.



Поединок продолжался 2 часа 25 минут. На счету Уильямс 11 эйсов, 30 виннеров, 5 двойных и 35 невынужденных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Вандевеге подала навылет 10 раз, заработала 37 виннеров, допустила 11 двойных и 51 невынужденную ошибку и использовала 1 брейковый шанс из 13.



В финале Винус сыграет либо со своей сестрой Сереной Уильямс (2), либо с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.