Андрей Рублёв успешно стартовал на «Челленджере» в Ренне

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер продолжают устраивать настоящее шоу на Australian Open. Сезон только начался, но уже во время первой недели австралийского турнира «Большого шлема» двое самых ожидаемых теннисистов не обманули надежды болельщиков. И действительно, они доказали, что ещё в состоянии включиться в борьбу и сделали это так, как могли сделать только эти нестареющие кумиры.