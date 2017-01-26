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26 января 2017, 1:15 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв успешно стартовал на «Челленджере» в Ренне

Российский теннисист Андрей Рублёв преодолел барьер первого раунда турнира серии «Челленджер» в Ренне (Франция), обыграв в двух сетах хозяина кортов Жереми Шарди, — 6/4, 7/6 (12).

Российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> преодолел барьер первого раунда турнира серии Челленджер в <span class=error>Ренне</span> (Франция) обыграв в двух сетах хозяина кортов <span class=error>Жереми</span> <span class=error>Шарди</span> — 6/4 7/6 (12). Увеличить
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Поединок продлился 1 час 28 минут. 152-я ракетка мира, 19-летний Андрей, реализовал два брейк-пойнта, сделал восемь эйсов и дважды ошибался при подаче. 29-летний Жереми, занимающий 72-е место в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, совершил 19 эйсов и три двойные ошибки. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором круге соревнований Рублёв сразится со словенцем Грегой Жемлей.
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