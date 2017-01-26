Андрей Рублёв успешно стартовал на «Челленджере» в Ренне
Российский теннисист Андрей Рублёв преодолел барьер первого раунда турнира серии «Челленджер» в Ренне (Франция), обыграв в двух сетах хозяина кортов Жереми Шарди, — 6/4, 7/6 (12).
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Поединок продлился 1 час 28 минут. 152-я ракетка мира, 19-летний Андрей, реализовал два
Во втором круге соревнований Рублёв сразится со словенцем Грегой Жемлей.
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