Короли тенниса. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер вернулись

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Две победы над Томашем Бердыхом и Александром Зверевым продемонстрировали то, что Федерер и Надаль могут стать главными героями не только первого «мэйджора» года, но и всего сезона. И не только потому что Роджеру удалось дойти до полуфинала в Мельбурне, великолепно сыграв против Кеи Нишикори и Миши Зверева.

И не только потому что матч Рафаэля Надаля и Александра Зверева стал первым противостояние двух поколений в 2017 году, и испанец, которому почти 31 год, уверенно выиграл его и продемонстрировал отличную игру на быстрых покрытиях Мельбурна (которые, кстати, не относятся к числу его фаворитов). В четвертьфинале соревнований Рафа нанёс поражение Милошу Раоничу, и теперь в полуфинале его ждёт встреча с Григором Димитровым, который, в свою очередь, оказался сильнее Давида Гоффина.

Выступление швейцарского маэстро против Томаша Бердыха получило высочайшую оценку от всех. В свои 35 лет Роджер продолжает волновать и зажигать толпы болельщиков, к тому же в том поединке он продемонстрировал очень зрелищную игру и высочайший уровень тенниса. Его путь по турнирной сетке был не таким уж простым. Он должен был обыграть Томаша Бердыха, Кеи Нишикори и Мишу Зверева. Теперь он поборется со своим соотечественником Стэном Вавринкой за место в финале Открытого чемпионата Австралии. Почему бы не предположить, что мы увидим финал с участием Роджера и Рафы? Мурашки по коже.

После поражения Новака Джоковича нижняя часть турнирной сетки стала более открытой, и шансы испанца на успех существенно возросли. Пока результаты Рафы выглядят более, чем обнадёживающими, особенно после уверенной победы над Милошем Раоничем.

После всего того, что игроки так называемого «нового поколения» показали на Australian Open, стало ясно, насколько теннис этого периода зависит от таких людей, как Федерер и Надаль, а также Джокович и Маррей. И они готовы преподать урок всем, кто стремится подражать им или захочет сделать это в будущем.

Кроме того, выступления Роджера и Рафы, а также ещё одного нестареющего чемпиона — американки Серены Уильямс — дают надежду поклонникам тенниса на всю оставшуюся часть сезона. Им просто необходима игра, удары да и просто присутствие таких феноменов, которые способны вызывать восхищение у толпы на стадионах. Их психо-физический уровень должен только расти в 2017 году, так что дальше нас ждёт нечто интересное.