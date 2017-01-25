Рафаэль Надаль одержал 50-ю победу на Australian Open
Победа над канадцем Милошем Раоничем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии стала для испанца Рафаэля Надаля 50-й за карьеру на данном турнире.
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В полуфинале соревнований Надаль померится силами с болгарином Григором Димитровым, в активе которого только 16 побед на «мэйджоре» в Мельбурне.
Напомним, что Надаль является триумфатором Australian Open 2009 года.
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