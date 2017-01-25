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https://sport.mail.ru/news/tennis/28553412/
25 января 2017, 22:05 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль одержал 50-ю победу на Australian Open

Победа над канадцем Милошем Раоничем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии стала для испанца Рафаэля Надаля 50-й за карьеру на данном турнире.

Победа над канадцем <span class=error>Милошем</span> <span class=error>Раоничем</span> в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии стала для испанца Рафаэля <span class=error>Надаля</span> 50-й за карьеру на данном турнире. Увеличить
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В полуфинале соревнований Надаль померится силами с болгарином Григором Димитровым, в активе которого только 16 побед на «мэйджоре» в Мельбурне.

Напомним, что Надаль является триумфатором Australian Open 2009 года.
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Рафаэль Надаль одержал 50-ю победу на Australian Open

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