Надаль в шаге от матча с швейцарцем

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МАТЧ

Определить фаворита этого матча до его начала представлялось крайне непростой задачей: с одной стороны, Раонич, оставшийся наиболее высоко «посеянным» игроком в сетке и здорово отыгравший с Роберто Баутистой Агутом в четвертом круге. С другой — Надаль, который на этом турнире в ударе. Отданный Гаэлю Монфису сет в предыдущем матче тут, скорее, должен был дать испанцу пищу для размышлений, а не звучать тревожным звонком.

Надаль в четвертьфинальном поединке смотрелся здорово. Чего нельзя сказать о его сопернике — канадец был сам не свой, много ошибался, выглядел зажатым и, может быть, даже не верил, что может победить. Раонич допустил 32 невынужденные ошибки при 39 активно выигранных очках, в то время как у Надаля число виннеров почти в два раза превысило количество ошибок — 40:21.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ummm, can someone please wake <a href="https://twitter.com/hashtag/Milos?src=hash">#Milos</a> up? ? <a href="https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash">#AusOpen</a> <a href="https://t.co/2pJ3JhuLWx">pic.twitter.com/2pJ3JhuLWx</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/824181808388567044">25 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Третий «сеяный» успешно завершил лишь половину из своих рейдов к сетке, а порой допускал там и вовсе нелепые ошибки. Вроде той, которой подарил сопернику свою подачу в седьмом гейме первого сета — пошел к сетке и в безобидной, казалось бы, ситуации смазал смэш аут. Этого брейка Надалю оказалось достаточно, чтобы взять первый сет — шансов отыграться у Раонича не было.

Во второй партии канадец взял медицинский тайм-аут, после которого заиграл немного лучше. У него даже была возможность переломить ход борьбы — для этого у него имелось шесть сетболов. Три появились в десятом гейме после двойной ошибки Надаля и еще столько же — на упорнейшем и зрелищном тай-брейке. Но блестящие действия испанца в сочетании с ошибками самого канадца, в том числе двойной при счете 6:5, так и оставили шансы нереализованными. Зато Рафа использовал первую же свою возможность.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">VAMOS! <a href="https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash">#AusOpen</a> <a href="https://t.co/ePvHkhsVXU">pic.twitter.com/ePvHkhsVXU</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/824215551803129856">25 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В третьем сете каждый из соперников удерживал свою подачу, причем Надалю это удавалось более уверенно. А развязка наступила неожиданно в десятом гейме, который испанец провел выше всяких похвал, «под ноль» выиграл прием, а вместе с ним сет и весь матч — 6:4, 7:6 (9:7), 6:4.

Теперь чемпион Australian Open-2009 встретится с Григором Димитровым. А во втором полуфинале сыграют два швейцарца — самый принципиальный соперник Надаля Роджер Федерер, противостояния с которым на протяжении долгого времени были теннисной классикой, и Стэн Вавринка, которому Рафаэль в 2014-м проиграл в финале.

НЕПОБЕДИМОСТЬ

Другой мужской четвертьфинал, состоявшийся чуть ранее, также завершился в трех сетах. Это могло остаться незамеченным, но сам Григор Димитров признался, что в начале поединка с Давидом Гоффеном он сильно нервничал, и у него мало что получалось. Но розыгрыш за розыгрышем, гейм за геймом болгарин наладил свою игру и имел ответы на все, что предлагал ему соперник. Бельгиец, в свою очередь, посетовал на невыручавшую его подачу и большое количество ошибок (46 невынужденных за матч). Как бы то ни было, Димитров добился успеха — 6:4, 6:2, 6:3 за 2 часа 12 минут. Эта победа стала для него уже десятой подряд. Победитель турнира в Брисбене — единственный теннисист, кто в 2017-м не потерпел пока ни одного поражения в 10 сыгранных матчах.

НЕОЖИДАННОСТЬ

Мало кто даже в самых смелых прогнозах мог предположить, что одно из мест в полуфинальном квартете займет Мирьяна Лючич-Барони. Даже после победы над третьей «сеяной» Агнешкой Радванской хорватка не была фавориткой ни в одном из своих матчей. Не являлась Лючич-Барони ею и сегодня. Все-таки противостояла ей пятая «сеяная» Каролина Плишкова, имеющая за плечами серию из девяти побед подряд. Но, судя по всему, последние матчи с Еленой Остапенко и Дарьей Гавриловой прилично измотали чешку.

В желании бороться и победить «несеяная» определенно превзошла соперницу, которая моложе на ее на десять лет. В итоге после 1 часа 47 минут борьбы Лючич-Барони праздновала победу — 6:4, 3:6, 6:4. Хорватка вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» во второй раз в карьере — через 17 с половиной лет после того, как на Уимблдоне-1999 оказалась на этой стадии впервые.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mirjana <a href="https://twitter.com/hashtag/LucicBaroni?src=hash">#LucicBaroni</a> is through to the SF <a href="https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash">#AusOpen</a> <a href="https://t.co/ywsCOXuXpz">pic.twitter.com/ywsCOXuXpz</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/824075536011886592">25 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СТАБИЛЬНОСТЬ

Серена Уильямс пробралась в полуфинал, не привлекая к себе лишнего внимания и не ударяясь в крайности. Ни совсем уж оглушительных побед, ни спасений из почти безвыходных положений мы от нее в этот раз не видели. В пяти матчах на турнире она не проиграла ни одной партии. Девятая «сеяная» Джонна Конта была самой опасной соперницей из тех, с кем американка встречалась за последние полторы недели в Мельбурне, но и у нее шансов на победу над соискательницей рекордного для Открытой эры 23-го титула на турнирах «Большого шлема» было немного, если они вообще были.

Американка осталась недовольна своей подачей, но похвалила вторую, над которой усердно работает, и свои удары справа и слева. Даже при своем недовольстве Уильямс-младшая одержала убедительную победу — 6:2, 6:3 за 1 час 15 минут. Серена стала третьей американкой в полуфинале Australian Open-2017 после своей сестры Винус и Коко Вандевэй.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Лишь двум из восьми полуфиналистов в мужском и женском одиночном разряде нет 30 лет — Григору Димитрову и Коко Вандевэй по 25. Самая возрастная из полуфиналистов — 36-летняя Винус Уильямс. Роджеру Федереру и Серене Уильямс — по 35, Мирьяне Лючич-Барони — 34, Стэну Вавринке — 31, Рафаэлю Надалю — 30.

«Что бы ни случилось, кто-то старше 34 точно будет в женском финале», — верно подметила Уильямс-младшая.

Серена Уильямс вышла в полуфинал на 10-м турнире «Большого шлема» подряд.

Лишь для одной участницы квартетов сильнейших — Коко Вандевэй — предстоящий в четверг полуфинал будет дебютным на турнирах «Большого шлема».

Пока в главном турнире бал правят возрастные игроки, а россияне уже выбыли из борьбы, два представителя нашей страны — Алексей Захаров и Елена Рыбакина — вышли в полуфинал юниорских соревнований.