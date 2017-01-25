Надаль в шаге от матча с швейцарцем
Рафаэль Надаль обыграл Милоша Раонича и вышел в полуфинал Australian Open. Победы одержали также Серена Уильямс и Мирьяна
Лючич-Барони.
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МАТЧ
Определить фаворита этого матча до его начала представлялось крайне непростой задачей: с одной стороны, Раонич, оставшийся наиболее высоко «посеянным» игроком в сетке и здорово отыгравший с Роберто Баутистой Агутом в четвертом круге. С другой — Надаль, который на этом турнире в ударе. Отданный Гаэлю Монфису сет в предыдущем матче тут, скорее, должен был дать испанцу пищу для размышлений, а не звучать тревожным звонком.
Надаль в четвертьфинальном поединке смотрелся здорово. Чего нельзя сказать о его сопернике — канадец был сам не свой, много ошибался, выглядел зажатым и, может быть, даже не верил, что может победить. Раонич допустил 32 невынужденные ошибки при 39 активно выигранных очках, в то время как у Надаля число виннеров почти в два раза превысило количество ошибок — 40:21.
Третий «сеяный» успешно завершил лишь половину из своих рейдов к сетке, а порой допускал там и вовсе нелепые ошибки. Вроде той, которой подарил сопернику свою подачу в седьмом гейме первого сета — пошел к сетке и в безобидной, казалось бы, ситуации смазал смэш аут. Этого брейка Надалю оказалось достаточно, чтобы взять первый сет — шансов отыграться у Раонича не было.
Во второй партии канадец взял медицинский
В третьем сете каждый из соперников удерживал свою подачу, причем Надалю это удавалось более уверенно. А развязка наступила неожиданно в десятом гейме, который испанец провел выше всяких похвал, «под ноль» выиграл прием, а вместе с ним сет и весь матч — 6:4, 7:6 (9:7), 6:4.
Теперь чемпион Australian Open-2009 встретится с Григором Димитровым. А во втором полуфинале сыграют два швейцарца — самый принципиальный соперник Надаля Роджер Федерер, противостояния с которым на протяжении долгого времени были теннисной классикой, и Стэн Вавринка, которому Рафаэль в 2014-м проиграл в финале.
НЕПОБЕДИМОСТЬ
Другой мужской четвертьфинал, состоявшийся чуть ранее, также завершился в трех сетах. Это могло остаться незамеченным, но сам Григор Димитров признался, что в начале поединка с Давидом Гоффеном он сильно нервничал, и у него мало что получалось. Но розыгрыш за розыгрышем, гейм за геймом болгарин наладил свою игру и имел ответы на все, что предлагал ему соперник. Бельгиец, в свою очередь, посетовал на невыручавшую его подачу и большое количество ошибок (46 невынужденных за матч). Как бы то ни было, Димитров добился успеха — 6:4, 6:2, 6:3 за 2 часа 12 минут. Эта победа стала для него уже десятой подряд. Победитель турнира в Брисбене — единственный теннисист, кто в 2017-м не потерпел пока ни одного поражения в 10 сыгранных матчах.
НЕОЖИДАННОСТЬ
Мало кто даже в самых смелых прогнозах мог предположить, что одно из мест в полуфинальном квартете займет Мирьяна
В желании бороться и победить «несеяная» определенно превзошла соперницу, которая моложе на ее на десять лет. В итоге после 1 часа 47 минут борьбы
СТАБИЛЬНОСТЬ
Серена Уильямс пробралась в полуфинал, не привлекая к себе лишнего внимания и не ударяясь в крайности. Ни совсем уж оглушительных побед, ни спасений из почти безвыходных положений мы от нее в этот раз не видели. В пяти матчах на турнире она не проиграла ни одной партии. Девятая «сеяная» Джонна Конта была самой опасной соперницей из тех, с кем американка встречалась за последние полторы недели в Мельбурне, но и у нее шансов на победу над соискательницей рекордного для Открытой эры 23-го титула на турнирах «Большого шлема» было немного, если они вообще были.
Американка осталась недовольна своей подачей, но похвалила вторую, над которой усердно работает, и свои удары справа и слева. Даже при своем недовольстве
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Лишь двум из восьми полуфиналистов в мужском и женском одиночном разряде нет 30 лет — Григору Димитрову и Коко Вандевэй по 25. Самая возрастная из полуфиналистов — 36-летняя Винус Уильямс. Роджеру Федереру и Серене Уильямс — по 35, Мирьяне
«Что бы ни случилось,
Серена Уильямс вышла в полуфинал на 10-м турнире «Большого шлема» подряд.
Лишь для одной участницы квартетов сильнейших — Коко Вандевэй — предстоящий в четверг полуфинал будет дебютным на турнирах «Большого шлема».
Пока в главном турнире бал правят возрастные игроки, а россияне уже выбыли из борьбы, два представителя нашей страны — Алексей Захаров и Елена Рыбакина — вышли в полуфинал юниорских соревнований.
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