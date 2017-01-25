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https://sport.mail.ru/news/tennis/28552540/
25 января 2017, 20:15 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Очень рад возвращению Федерера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от возможной встречи со швейцарцем Роджером Федерером в финале Открытого чемпионата Австралии.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> поделился ожиданиями от возможной встречи со швейцарцем Роджером <span class=error>Федерером</span> в финале Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
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«Погодите, дайте мне сначала немного порадоваться выходу в полуфинал (улыбается). Впереди меня ждёт очень непростой поединок с Григором Димитровым», — приводит слова Рафаэля пресс-служба Australian Open.

«Я очень рад возвращению Роджера. Особенно после того, как многие твердили, что ему это не под силу. А он не только вернулся, но и претендует на титул чемпиона “мэйджора”. Мне кажется, что это здорово, ведь Федерер — настоящая легенда. Впрочем, я тоже пока продолжаю борьбу, правда, сейчас думаю исключительно о полуфинале», — отметил Надаль.
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