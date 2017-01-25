МУЖЧИНЫ

Михаил ЮЖНЫЙ.

1-й круг. Маркос Багдатис (Кипр) 3:6, 0:3 — отказ.

Мишу подвело здоровье. Ему не повезло сыграть в самый жаркий день, да еще в самый разгар пекла. Было видно, что он и так находится не в лучшей форме, а затем Южному еще и стало плохо. В принципе, от такого не застрахован никто. Хотя, конечно, уделяя больше внимания физической форме, риск подобных неприятностей можно заметно снизить. В целом же очень обидно — лететь так далеко, в Австралию, чтобы сыграть всего один матч — и то не целиком.

Дмитрий ТУРСУНОВ.

1-й круг. Радек Штепанек (Чехия) 2:6, 6:7 (1:7), 3:6.

Турсунов не играл почти год, но упорно готовился к новому сезону. Жаль, что нарвался на Штепанека в первом же круге. Опыта у чеха ничуть не меньше, зато, пройдя квалификацию, он успел лучше разыграться. И в итоге победил. Сейчас Дима свалился в пятую сотню рейтинга. Попадать в основу крупных турниров он больше не может. Что будет делать? Не знаю. Единственный вариант — играть фьючерсы и челленджеры. Может, победы над менее серьезными соперниками дадут Турсунову набрать уверенность и позволят реанимировать карьеру. Но хватит ли ему желания и мотивации? Не каждый теннисист находит в себе силы все начать с нуля.

Даниил МЕДВЕДЕВ.

1-й круг. Эрнесто Эскобедо (США) 5:7, 6:4, 6:7 (5:7), 1:6.

Понятия не имею, что случилось с Медведевым. Он так здорово начал сезон, выйдя в финал в Ченнае, и получил такую хорошую сетку в Мельбурне… А в итоге проиграл в первом раунде. Но не всем молодым удается удачно выступить на первом крупном турнире. Давление слишком велико, а когда высоки еще и ожидания… Может, попадись Дане более серьезный и титулованный соперник, все бы сложилось иначе. Он бы не требовал от себя слишком много, играл бы спокойнее и раскрепощеннее. Однако вышло, как вышло. В любом случае, важный опыт Медведев получил.

Константин КРАВЧУК.

1-й круг. Джон Изнер (США, 19) 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Я знаю весь путь Кости наверх — он был болезненным и весьма тернистым. Но в итоге в 31 год Кравчук впервые начал новый сезон, находясь в сотне лучших в рейтинге. Справиться с Изнером сложно, но Константин сумел навязать ему борьбу, зацепил один сет, и выглядел в целом неплохо. Надеюсь, в будущем у него еще будут неплохие результаты на крупнейших турнирах.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

1-й круг. Кеи Нишикори (Япония, 5) 7:5, 1:6, 4:6, 7:6 (8:6), 2:6.

Кузнецову было очень обидно уступать в первом круге, ведь у него горели очки за прошлогодний 4-й раунд. Но что поделать — не повезло с сеткой! При этом пятой ракетке мира Андрей навязал серьезную борьбу. Показал хороший теннис. Жаль, на концовку его немного не хватило. Конечно, неприятно играть с высоко сеяным уже в первый день чемпионата. Но если Кузнецов хочет добиться прогресса в карьере, ему придется рано или поздно побеждать ребят из топ-10 или хотя бы топ-20.

Карен ХАЧАНОВ.

1-й круг. Адриан Маннарино (Франция) 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3

2-й круг. Джек Сок (США, 23) 3:6, 4:6, 4:6.

Нам всегда хочется всего и сразу. Выиграл Карен свой первый титул, приблизился к ТОП-50 — и сразу подавай успех на «Большом шлеме»! К сожалению, так бывает редко. Справиться с Соком Хачанов не смог, хотя, теоретически, показав свой хороший теннис мог бы на равных побороться с американцем. Такой шанс у него еще будет. Думаю, одна победа над игроком типа Джека — стоящим в рейтинге заметно выше Карена — может серьезно помочь россиянину совершить очередной рывок. В первую очередь — придав ему уверенности.

Андрей РУБЛЕВ.

1-й круг. Йен-Сун Лу (Тайвань) 4:6, 6:3, 7:6 (7:0), 6:3

2-й круг. Энди Маррей (Великобритания, 1) 3:6, 0:6, 2:6.

Андрей провел хороший турнир. Одержал три победы в квалификации, прошел непростого соперника в 1-м круге в основе. И лишь затем уступил лидеру рейтинга, что не так обидно. Может, весь свой потенциал Рублев в матче с Марреем показать не смог, но в любом случае он выступил достойно.

ЖЕНЩИНЫ

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА.

1-й круг. Екатерина Макарова (Россия, 30) 0:6, 6:4, 1:6.

Евгения РОДИНА.

1-й круг. Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) 1:6, 6:7 (2:7).

И Родина, и Александрова уступили другим россиянкам в первом круге. При этом обе сумели навязать борьбу. Тут отдельно хочется порадоваться за Женю, которая вернулась в Тур после рождения ребенка и смогла набрать прежнюю форму. Возможно, попадись ей и Кате менее опытные соперницы, они смогли бы пройти дальше.

Дарья КАСАТКИНА (23).

1-й круг. Шуай Пен (Китай) 0:6, 6:7 (5:7).

Дашу ждет непростой сезон. Она очень мощно провела предыдущий год, прорвавшись в ТОП-30. Продолжить прогресс прежними темпами невероятно сложно. Даже удержаться на текущей позиции — уже будет серьезной задачей. Ведь и ответственность теперь возросла, и соперницы настраиваются на нее по-другому. Кроме того, Касаткиной не повезло в Мельбурне с сеткой. Даже пройди она Шуай Пен, дальше были бы Эжени Бушар и Анджелика Кербер… В итоге, правда, Даша проиграла уже китаянке, которая, несмотря на низкий рейтинг, все еще является опасной соперницей. Сейчас из этого поражения надо сделать верные выводы и идти дальше.

Ирина ХРОМАЧЕВА.

1-й круг. Сорана Кирстя (Румыния) 2:6, 1:6.

От Ирины давно ждут прорыва, но никак не дождутся. То, что она пробилась в топ-100 и дебютировала в основной сетке турнира «Большого шлема» — уже хоть что-то. Поражение от Кирсти расстроило — вроде, Сорана не казалась самой опасной теннисисткой. Хотя, как выяснилось позже, румынка действительно находится в хорошей форме. Что ж, будем ждать от Хромачевой успешных матчей в будущем. Сезон только начался.

Елизавета КУЛИЧКОВА.

1-й круг. Барбара Стрыкова (Чехия, 16) 3:6, 2:6.

За Лизу немного обидно, ведь Стрыкова — очень неудобная соперница даже для опытных теннисисток. Да и вообще чешка дошла в Австралии до 4-го круга, проиграв лишь Серене. Потенциал у Куличковой — огромен, но она немного затормозилась в развитии, плюс у нее есть некоторые проблемы с передвижением на корте. Их надо решать. Лизе всего 20 лет, она лишь на год младше Касаткиной, а в перспективе может играть не хуже.

Анна БЛИНКОВА.

1-й круг. Моника Никулеску (Румыния) 6:2, 4:6, 6:4

2-й круг. Каролина Плишкова (Чехия, 5) 0:6, 2:6.

За Аню можно только порадоваться! Недавняя юниорка, она прошла в Мельбурне квалификацию и обыграла очень неуступчивую Никулеску. Проявив при этом характер в третьей партии. Здорово! С Плишковой шансов изначально было мало — слишком велика пока разница в опыте и классе. Но турнир Блинкова может занести себе в актив.

Наталья ВИХЛЯНЦЕВА.

1-й круг. Ваня Кинг (США) 6:3, 6:2

2-й круг. Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) 2:6, 2:6.

Наташа, как и Блинкова, по сути, только начинает взрослую карьеру. И Australian Open отыграла не хуже. Ваню Кинг прошла уверенно, в двух сетах. Да, не справилась с Павлюченковой, но это было ожидаемо. Старт сезона в любом случае удался. Посмотрим, как быстро Вихлянцева сможет прогрессировать.

Елена ВЕСНИНА (14).

1-й круг. Ана Богдан (Румыния) 7:5, 6:2

2-й круг. Мэнди Минелла (Люксембург) 6:3, 6:3

3-й круг. Дженнифер Брэйди (США) 6:7 (4:7), 2:6.

Лену, как Касаткину, ждет трудный год — предстоит защищать много очков после ударного предыдущего сезона, ставшего лучшим в ее карьере. Начало выдалось не очень — видны и проблемы с формой, и со здоровьем. Сетка у Весниной была открытая — после вылетов Стосур и Радванской. Почти такая же, как на последнем Уимблдоне. Но там Лена использовала шанс — и прошла в полуфинал. А в Мельбурне — не сумела.

Светлана КУЗНЕЦОВА (8).

1-й круг. Мариана Дуку-Марино (Колумбия) 6:0, 6:1

2-й круг. Джейми Ферлис (Австралия) 6:2, 6:1

3-й круг. Елена Янкович (Сербия) 6:4, 5:7, 9:7

4-й круг. Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) 3:6, 3:6.

Светлана явно ждала от себя большего, но в итоге за две недели второй раз проиграла Павлюченковой. И это явно не случайность. Возможно, сказалась усталость после тяжелой борьбы с Янкович — свежести Кузнецовой явно не хватало.

Екатерина МАКАРОВА (30).

1-й круг. Екатерина Александрова (Россия) 6:0, 4:6, 6:1

2-й круг. Сара Эррани (Италия) 6:2, 3:2 — отказ

3-й круг. Доминика Цибулкова (Словакия, 6) 6:2, 6:7 (3:7), 6:3

4-й круг. Джоанна Конта (Великобритания, 9) 1:6, 4:6.

Катя очень порадовала победой на Цибулковой! Все-таки, Доминика недавно выиграла Итоговый чемпионат, да и в Австралии была в финале. Однако Макарова сумела ее переиграть в напряженной борьбе. В плане уверенности — а именно уверенности сильно не хватало россиянке в последнее время — этот успех ей сильно поможет. То, что не удалось остановить Конту — не страшно. Джоанна выдала впечатляющую серию побед и проиграла в итоге только Серене. Зато мы теперь можем надеяться, что Макарова продолжит набирать обороты.

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (24).

1-й круг. Евгения Родина (Россия) 6:1, 7:6 (7:2)

2-й круг. Наталья Вихлянцева (Россия) 6:2, 6:2

3-й круг. Элина Свитолина (Украина, 11) 7:5, 4:6, 6:3

4-й круг. Светлана Кузнецова (Россия, 8) 6:3, 6:3

Четвертьфинал. Винус Уильямс (США, 13) 4:6, 6:7 (3:7).

Настя в очередной раз внесла изменения в свою команду, предсезонку провела во Франции, в Академии Патрика Муратоглу, и результат налицо — начало года у Павлюченковой сложилось успешно. Был, конечно, шанс пройти и Винус, но тут, видимо, сказалось давление — Анастасия не справилась с тем прессингом, который на нее оказала более опытная соперница, и в решающие моменты двух партий выглядела не так убедительно. Зато теперь в ее активе — четвертьфиналы всех «Больших шлемов». К тому же, Насте всего 25 лет, и возможность добиться больших успехов ей еще не раз представится.