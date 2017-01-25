Рафаэль Надаль: Счастлив вновь дойти до решающей стадии на «мэйджоре»

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«Вновь выйти в полуфинал “мэйджора” — это просто отличная новость. Более того, очень приятно, что на пути к ½ финала я смог победить сильных оппонентов. Зверев, Монфис, Раонич — это всё Топ-игроки. Здорово, что я сумел составить им конкуренцию. Вернуться на такой уровень — нечто потрясающее. Я долго и упорно работал для этого», — приводит слова Надаля официальный сайт соревнований.