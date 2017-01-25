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https://sport.mail.ru/news/tennis/28551681/
25 января 2017, 19:15 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Счастлив вновь дойти до решающей стадии на «мэйджоре»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своей победе над канадцем Милошем Раоничем в четвертьфинале Australian Open.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> рассказал о своей победе над канадцем <span class=error>Милошем</span> <span class=error>Раоничем</span> в четвертьфинале Australian <span class=error>Open</span>. Увеличить
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«Вновь выйти в полуфинал “мэйджора” — это просто отличная новость. Более того, очень приятно, что на пути к ½ финала я смог победить сильных оппонентов. Зверев, Монфис, Раонич — это всё Топ-игроки. Здорово, что я сумел составить им конкуренцию. Вернуться на такой уровень — нечто потрясающее. Я долго и упорно работал для этого», — приводит слова Надаля официальный сайт соревнований.
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