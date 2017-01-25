Елена Рыбакина сыграет в ¼ финала юниорского Australian Open

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За 52 минуты, проведённые на корте, 17-летняя Елена, записала в свой актив три брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 16-летняя Джонсон совершила два эйса и три двойные ошибки.

В четвертьфинале юниорского «мэйджора» в Мельбурне Рыбакина померится силами с Зил Десаи из Индии.