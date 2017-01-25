Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28551513/
25 января 2017, 18:50 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Рыбакина сыграет в ¼ финала юниорского Australian Open

Российская теннисистка Елена Рыбакина преодолела барьер 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии среди юниоров, обыграв в двух сетах американку Тэйлор Джонсон, — 6/3, 6/2.

Российская теннисистка Елена <span class=error>Рыбакина</span> преодолела барьер 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии среди юниоров обыграв в двух сетах американку <span class=error>Тэйлор</span> <span class=error>Джонсон</span> — 6/3 6/2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 52 минуты, проведённые на корте, 17-летняя Елена, записала в свой актив три брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 16-летняя Джонсон совершила два эйса и три двойные ошибки.

В четвертьфинале юниорского «мэйджора» в Мельбурне Рыбакина померится силами с Зил Десаи из Индии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
25 января

Андрей Ольховский: Болельщики наверняка ждут финала Федерер - Надаль

Патрик Муратоглу: Вавринка так и не научился принимать первую подачу Федерера

Рафаэль Надаль: Счастлив вновь дойти до решающей стадии на "мэйджоре"