Елена Рыбакина сыграет в ¼ финала юниорского Australian Open
Российская теннисистка Елена Рыбакина преодолела барьер 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии среди юниоров, обыграв в двух сетах американку Тэйлор Джонсон, — 6/3, 6/2.
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За 52 минуты, проведённые на корте, 17-летняя Елена, записала в свой актив три брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 16-летняя Джонсон совершила два эйса и три двойные ошибки.
В четвертьфинале юниорского «мэйджора» в Мельбурне Рыбакина померится силами с Зил Десаи из Индии.
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