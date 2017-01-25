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https://sport.mail.ru/news/tennis/28548009/
25 января 2017, 14:40 | Теннис | ТАСС

Надаль сыграет с Димитровым в полуфинале Australian Open

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн), где сыграет с болгарином Григором Димитровым.

В матче ¼ финала Надаль, «посеянный» на турнире под девятым номером, обыграл канадца Милоша Раонича (3) со счетом 6:4, 7:6 (9:7), 6:4.

Последний раз Надаль добирался до стадии полуфинала на турнирах Большого шлема на Открытом чемпионате Франции — 2014. Надаль является 14-кратным победителем турниров серии Большого шлема, в том числе рекордные девять раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.

Димитров (15) ранее в среду оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена (11). В другом полуфинале встретятся швейцарцы Стэн Вавринка (4) и Роджер Федерер (17).

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.
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