Надаль сыграет с Димитровым в полуфинале Australian Open

В матче ¼ финала Надаль, «посеянный» на турнире под девятым номером, обыграл канадца Милоша Раонича (3) со счетом 6:4, 7:6 (9:7), 6:4.

Последний раз Надаль добирался до стадии полуфинала на турнирах Большого шлема на Открытом чемпионате Франции — 2014. Надаль является 14-кратным победителем турниров серии Большого шлема, в том числе рекордные девять раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.

Димитров (15) ранее в среду оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена (11). В другом полуфинале встретятся швейцарцы Стэн Вавринка (4) и Роджер Федерер (17).

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.