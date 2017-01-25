Каролина Плишкова проиграла Мирьяне Лючич-Барони на «мэйджоре» в Мельбурне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч длился 1 час 47 минут. За это время Каролина сделала восемь эйсов, семь брейков и одну двойную ошибку, а Мирьяна девять раз подавала навылет, реализовала семь брейк-пойнтов и допустила пять двойных ошибок. Теперь счёт в личных противостояниях между теннисистками стал равным — 3:3.