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https://sport.mail.ru/news/tennis/28543006/
25 января 2017, 9:49 | Теннис | GoTennis.ru

Каролина Плишкова проиграла Мирьяне Лючич-Барони на «мэйджоре» в Мельбурне

Пятая ракетка мира, 24-летняя чешка Каролина Плишкова, покидает Australian Open, уступив в четвертьфинале турнира 34-летней хорватке Мирьяне Лючич-Барони, занимающей 79-е место в рейтинге WTA, — 4/6, 6/3, 4/6.

Пятая ракетка мира 24-летняя чешка Каролина <span class=error>Плишкова</span> покидает Australian <span class=error>Open</span> уступив в четвертьфинале турнира 34-летней хорватке <span class=error>Мирьяне</span> <nobr>Лючич-Барони</nobr> занимающей 79-е место в рейтинге WTA — 4/6 6/3 4/6. Увеличить
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Матч длился 1 час 47 минут. За это время Каролина сделала восемь эйсов, семь брейков и одну двойную ошибку, а Мирьяна девять раз подавала навылет, реализовала семь брейк-пойнтов и допустила пять двойных ошибок. Теперь счёт в личных противостояниях между теннисистками стал равным — 3:3.

В ½ финала соревнований в Австралии Мирьяна Лючич-Барони сразится с американкой Сереной Уильямс, которая нанесла поражение британке Йоханне Конте.
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