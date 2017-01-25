Каролина Плишкова проиграла Мирьяне Лючич-Барони на «мэйджоре» в Мельбурне
Пятая ракетка мира, 24-летняя чешка Каролина Плишкова, покидает Australian Open, уступив в четвертьфинале турнира 34-летней хорватке Мирьяне
Лючич-Барони, занимающей 79-е место в рейтинге WTA, — 4/6, 6/3, 4/6.
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Матч длился 1 час 47 минут. За это время Каролина сделала восемь эйсов, семь брейков и одну двойную ошибку, а Мирьяна девять раз подавала навылет, реализовала семь
В ½ финала соревнований в Австралии Мирьяна
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