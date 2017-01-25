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https://sport.mail.ru/news/tennis/28542830/
25 января 2017, 9:28 | Теннис | ТАСС

Болгарин Димитров вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Болгарский теннисист Григор Димитров пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).

В четвертьфинале он обыграл бельгийца Гоффена — 6:3 6:2 6:4. Увеличить
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В матче ¼ финала болгарин, «посеянный» на турнире под 15-м номером, обыграл бельгийца Давида Гоффена (11) со счетом 6:3, 6:2, 6:4.

Димитров впервые в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Милош Раонич (Канада).

Турнир завершится 29 января.
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