Болгарин Димитров вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Болгарский теннисист Григор Димитров пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В матче ¼ финала болгарин, «посеянный» на турнире под 15-м номером, обыграл бельгийца Давида Гоффена (11) со счетом 6:3, 6:2, 6:4.
Димитров впервые в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Милош Раонич (Канада).
Турнир завершится 29 января.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter