Болгарин Димитров вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

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В матче ¼ финала болгарин, «посеянный» на турнире под 15-м номером, обыграл бельгийца Давида Гоффена (11) со счетом 6:3, 6:2, 6:4.

Димитров впервые в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Милош Раонич (Канада).

Турнир завершится 29 января.