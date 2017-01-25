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25 января 2017, 7:59 | Теннис | Р-Спорт

Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Американская теннисистка вторая ракетка мира на данный момент Серена Уильямс стала полуфиналисткой проходящего в Мельбурне первого турнира серии Большого шлема в сезоне Открытого чемпионата Австралии.

<em>МОСКВА 25 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Американская теннисистка вторая ракетка мира на данный момент <span class=error>Серена</span> <span class=error>Уильямс</span> стала полуфиналисткой проходящего в Мельбурне первого турнира серии Большого шлема в сезоне Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
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Вторая ракетка турнира в четвертьфинальном матче нанесла поражение девятой сеяной британке Йоханне Конте — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В другом четвертьфинале хорватка Мирьяна Лучич-Барони сломила сопротивление пятой ракетки турнира чешки Каролины Плишковой — 6:4, 3:6, 6:4. На корте соперницы провели 1 час 47 минут.

В полуфинале Серена Уильямс и Лучич-Барони встретятся друг с другом.
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