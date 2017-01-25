Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Американская теннисистка вторая ракетка мира на данный момент Серена Уильямс стала полуфиналисткой проходящего в Мельбурне первого турнира серии Большого шлема в сезоне Открытого чемпионата Австралии.
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Вторая ракетка турнира в четвертьфинальном матче нанесла поражение девятой сеяной британке Йоханне Конте — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
В другом четвертьфинале хорватка Мирьяна
В полуфинале Серена Уильямс и
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