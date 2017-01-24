«После жизни в аду я ещё тут». Невероятная история Мирьяны Лучич
Побои отца, финансовые проблемы, побег из страны, психлечебница и 20 лишних кг — Мирьяна
Лучич-Барони преодолела всё и блистает в Мельбурне.
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Видимо, что-то случилось...
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Когда Агнешка Радваньска и Мирьяна
В последнем гейме первого сета Радваньска бросила шикарный укороченный, и чтобы его достать, нужно было ускориться так, будто поезд уже тронулся, а ты только появился на платформе.
Учитывая, что пришлось пережить хорватке, её непонимание вполне объяснимо.
***
К 15 годам Мирьяна Лучич была одним из главных талантов мирового тенниса. Девочка выиграла два подряд юниорских мэйджора — США и Австралию, взяла первый же взрослый турнир в карьере, а во втором турнире, в Страсбурге, дошла до финала, где проиграла самой Штеффи Граф.
Когда Мики стала самой молодой победительницей Australian Open, выиграв парный женский турнир с Мартиной Хингис, это уже не удивляло — хорватка окончательно закрепилась в числе самых невероятных талантов десятилетия. Но не мог не поражать другой факт: тот австралийский турнир стал для Лучич первым в жизни, сыгранным в парном разряде.
В мае 1998 года хорватка стала 32-й ракеткой мира, и до сегодняшнего дня ей не удавалось забраться в
А причина была. «Я никогда не ложилась спать и не вставала без молитвы, и молитва всегда была одна и та же. Господи, думала я, пожалуйста, пусть он, наконец, оставит нас в покое. Господи, помоги мне избавиться от отца».
***
История Лучич с этой точки зрения — мягко говоря, не уникальная. В теннисе, к сожалению, слишком часто происходят родительские скандалы — одержимость успехом ребенка постоянно заходит за грань безумства, и начинается физический и, что гораздо хуже, психологический террор. Мальчики переносят это более стойко — например, Бернард Томич мирится с тем, что отец может ударить его на глазах у всех и даже осуждает дисквалификацию своего родителя за нанесённые ему же побои.
У девочек ситуация сложнее.
Так было и с Лучич.
После того, как вопреки советам врачей она вышла на один из юниорских турниров в Италии и вылетела в полуфинале, Маринко Лучич затолкал дочь в ванную, швырнул на пол и сорок минут избивал ногами — для таких сеансов у него была специальная тяжелая обувь. Мирьяна вспоминает, что неделями после очередного избиения не могла расчёсывать волосы — настолько больно было голове, куда приходилась основная часть побоев. Попытки сдержать отца и угрозы рассказать всё полиции наталкивались на запугивания, которыми Маринко кормил Мирьяну и её старшую сестру Ану вместо завтрака, обеда и ужина. Ана, которая в детстве заявила, что ей категорически не нравится выбранное родителями имя сестры, придумала не только прозвище Мики. Она же первой озвучила мысль о том, что от отца надо сбежать.
«Это было как в фильмах про Джеймса Бонда, только речь шла о наших собственных жизнях», — вспоминала Мирьяна через много лет. После успешного Уимблдона и выхода в полуфинал она уже знала, что план побега будет осуществлён. Продолжая улыбаться, она пыталась скрыть страх, но страх возвращался. Горан Иванишевич, лучший теннисист в истории Хорватии, узнав о проблемах семьи Лучич, пообещал помочь и сдержал слово. Под покровом ночи 4 июля 1998 года Мирьяна, её мать Анжелка, Ана и ещё трое младших братьев и сестёр покинули гостиницу в Загребе, сели в припаркованный автомобиль и уехали в глухое хорватское село на три следующие недели. Пока в стране объявили в розыск одну из главных спортивных надежд, семья ждала разрешения на въезд в США, которое долго не приходило. Три недели тотального страха и неопределённости закончились благополучно, документы пришли, и в аэропорт Загреба семья без отца поехала в сопровождении шести вооруженных охранников, которые довели их до самого трапа. Мирьяна смотрела в окно, понимала, что вернётся домой очень нескоро, но чувств у неё было всего два. Первое — неловкость перед друзьями, по которым она будет скучать, а второе — облегчение.
«Подводя итог, я не жалею ни о чём», — говорила Лучич почти десять лет спустя.
***
Маринко Лучич был известным югославским десятиборцем и уважаемым в Хорватии человеком. Забавно, что его дом в Макарске находится по левую сторону от главной дороги, а напротив, по правую сторону, расположен комплекс кортов, где
«Я перестал быть частью их истории, они с матерью выбрали свой путь, но бог Мирьяне в помощь. Единственное, что могу заявить: в газетах было слишком много неправды и откровенной лжи», — сказал он десять лет назад. Маринко утверждает, что не следит за тем, как теперь играет его дочь, и производит впечатление сломавшегося человека, который большую часть времени проводит на огороде. Однако Мирьяна ещё долгое время отказывалась возвращаться в Загреб больше, чем на день, а в начале нулевых в принципе боялась заявляться на европейские турниры, так как ждала, что он приедет за ней. Угрозы от Маринко продолжались, он обещал разрушить карьеру дочери, и поверить отцу было несложно. Как не поверить человеку, который отбирал у тебя все заработанные на турнирах призовые?
***
Мирьяна Лучич не жалеет о переезде в США, но легче ей в первое время не стало. Отец, похоже, действительно задействовал свои ресурсы, и против теннисистки в суде выступила известная компания IMG, которая вела её дела. Хорватку обвиняли в саботаже и неумению распоряжаться своими деньгами, но сама Мирьяна утверждала, что её агент связан с отцом, и именно по его вине сорвался контракт с Nike на 300 тысяч долларов в год. На фоне судов у Лучич развились серьёзные финансовые проблемы, банки отказывались кредитовать спортсменку на то, чтобы найти тренера и средства на перелёты. Бесконечная череда проблем едва не отправила всё ещё молодую девушку в психиатрическую лечебницу. «Это был настоящий ад», — вспоминает она.
Постоянный стресс привёл к развитию у Лучич лишнего веса — в
В итоге играть она продолжала на турнирах ITF недалеко от своего дома.
***
Прорыв случился в 2007 году, и дело здесь не только и не столько в «уайлд-кард», которую Лучич получила на турнире в
Результаты пошли в гору. Возвращение в сотню сильнейших, первая победа на турнире ITF в одиночном разряде, затем первая парная победа вместе с Еленой Бовиной — Мирьяна Лучич старалась быстро навёрстать упущенное и запрещала задавать себе вопросы лишь на две темы. Первая — о её весе, вторая — о там, где бы она могла быть, если бы не чудовищный перерыв в карьере. Она не позволяла себя жалеть даже другим, не говоря о себе.
В 2014 году, незадолго до собственного медового месяца, хорватка в 33 года выиграла турнир WTA — в Квебеке она в финале обыграла Винус Уильямс, прожив между этой победой и предыдущей, в хорватском Боле, целую теннисную жизнь, 16 лет.
На US Open она обыграла одну из сильнейших теннисисток мира, Симону Халеп, и
Месяц спустя WTA вручила хорватке приз «Возвращение года». В это же время Лучич и Барони официально поженились. Маринко Лучич на свадебную церемонию приглашён не был.
***
«Я не знаю как, но играю на одной ноге!» — яростно крикнула Мирьяна
«После жизни в аду я всё ещё тут», — сказала она о своей карьере, напоминая, что
Бобби Макферрин написал для неё отличный гимн.
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