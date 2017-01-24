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24 января 2017, 19:17 | Теннис | БЕЛТА

Капитаны сборных Беларуси и Румынии по теннису определились с составами на матч Кубка Дэвиса

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитаны сборных Беларуси и Румынии определились с составами на матч первого круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации тенниса.

Капитан белорусской команды Владимир Волчков для участия в поединке пригласил Илью <span class=error>Ивашко</span> (177-е место в рейтинге ATP) Егора <span class=error>Герасимова</span> (326) Ярослава Шило (519) и Максима Мирного (21-е место ATP в парном разряде). Увеличить
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Капитан белорусской команды Владимир Волчков для участия в поединке пригласил Илью Ивашко (177-е место в рейтинге ATP), Егора Герасимова (326), Ярослава Шило (519) и Максима Мирного (21-е место ATP в парном разряде).

Румынская сборная выступит в следующем составе: Мариус Копил (127), Адриан Унгур (316), Николай Фруза (582), Хория Текау (19-е место в парном разряде).

В рейтинге команд в розыгрыше Кубка Дэвиса Румыния занимает сейчас 31-е место, подопечные Владимира Волчкова расположились на 38-й позиции. В 2016 году румынская сборная в первом круге I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла сборную Словении — 4:1, а затем потерпела поражение от команды Испании — 1:4.

Матч Кубка Дэвиса Беларусь — Румыния состоится в Минске на кортах Дворца тенниса 3—5 февраля. Ранее соперники встречались лишь однажды. В 2005 году победу одержали теннисисты из Румынии.

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