«Кубок Дэвиса». Стал известен состав сборной Испании на встречу с командой Хорватии

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Капитан испанской сборной Кончита Мартинес вызвала на этот поединок Рафаэля Надаля, Роберто Баутисту-Агута, Пабло Карреньо-Бусту и Марка Лопеса.

Отметим, что лидер команды Рафаэль Надаль дошёл на этой неделе до четвертьфинала Australian Open, где сыграет с канадцем Милошем Раоничем.