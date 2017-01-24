Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28537243/
24 января 2017, 17:47 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Дэвиса». Стал известен состав сборной Испании на встречу с командой Хорватии

Определился окончательный состав сборной Испании на матч 1/8 финала командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» против команды Хорватии, который пройдёт в хорватском городе Осиек с 3 по 5 февраля.

Определился окончательный состав сборной Испании на матч 1/8 финала командного чемпионата мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span> против команды Хорватии который пройдёт в хорватском городе <span class=error>Осиек</span> с 3 по 5 февраля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Капитан испанской сборной Кончита Мартинес вызвала на этот поединок Рафаэля Надаля, Роберто Баутисту-Агута, Пабло Карреньо-Бусту и Марка Лопеса.

Отметим, что лидер команды Рафаэль Надаль дошёл на этой неделе до четвертьфинала Australian Open, где сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Кузнецов, Хачанов, Медведев и Кравчук сыграют за команду РФ с сербами в Кубка Дэвиса

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Константин Кравчук представят сборную России в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Сербии, сообщается на официальном сайте Федерации тенниса России.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

"Кубок Дэвиса". Стал известен состав сборной Испании на встречу с командой Хорватии

Екатерина Макарова: Спасибо Australian Open за все трудности и положительные эмоции

Шамиль Тарпищев: Шарапова приедет в Москву первого февраля