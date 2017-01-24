«Кубок Дэвиса». Стал известен состав сборной Испании на встречу с командой Хорватии
Определился окончательный состав сборной Испании на матч 1/8 финала командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» против команды Хорватии, который пройдёт в хорватском городе Осиек с 3 по 5 февраля.
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Капитан испанской сборной Кончита Мартинес вызвала на этот поединок Рафаэля Надаля, Роберто
Отметим, что лидер команды Рафаэль Надаль дошёл на этой неделе до четвертьфинала Australian Open, где сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
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