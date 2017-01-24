Дальше без россиян. Даже бывших
По итогам девятого игрового дня Открытый чемпионат Австралии покидают россиянки Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Елена Веснина и немец русского происхождения Миша Зверев.
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МАТЧ ДНЯ
Останется ли Миша Зверев героем одного матча или после победы над Энди Маррэем способен еще раз удивить публику? Ответ на главный вопрос, которым все задавались перед матчем немца с Роджером Федерером, стал понятен уже по итогам первого сета. Швейцарец выиграл его всего за 19 минут. Встреча
БОРЬБА ДНЯ
Игра Анастасии Павлюченковой против Светланы Кузнецовой внушала болельщикам россиянки немало оптимизма. А тут еще и боевой счет личных встреч с Винус Уильямс — 3:2 в пользу американки, и череда травм, мучавшая старшую из сестер на протяжении последнего времени, и собственно само начало матча. Уже в третьем гейме Павлюченкова сделала брейк и, казалось, была полна сил и желания наращивать преимущество. Но партия, а следом и весь матч, превратилась в наглядный материал для диссертации психолога. Сначала с собственными нервами боролась россиянка: Анастасия то брала подачи соперницы, то следом отдавала свои. Закончилось все довольно предсказуемо: опытная Винус перехватила инициативу и довела сет до победы. Во второй партии вирус ошибок настиг уже американку, и матч окончательно стал сплошной нервотрепкой и для спортсменок, и для зрителей. Дело дошло до
РАЗОЧАРОВАНИЕ ДНЯ
Чешку Андреа Главачкову и китаянку Шуай Пэн едва ли можно назвать новичками в парных выступлениях, но дуэт они составили совсем недавно, а потому большинстве экспертов отдавали предпочтение более сыгранным олимпийским чемпионкам Елене Весниной и Екатерине Макаровой. И ошиблись. Борьба завязалась с первых геймов и большую часть встречи россиянки были в качестве догоняющих. В концовке первого сета при счете 5:5 неудачно сыграла на своей подаче Веснина, а на
СЮРПРИЗ ДНЯ
Гроза авторитетов Коко Вандевэй уже оставила Australian Open без первой «сеянной» Ангелик Кербер и с первых же геймов матча против Гарбинье Мугурусы дала понять, что останавливаться на этом не собирается. Американка сходу заработала два
ЦИТАТА ДНЯ
Стэн Вавринка и
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
13-й раз Роджер Федерер выходит в полуфинал Australian Open.
85 побед добился Роджер Федерер на кортах Мельбурна, Открытый чемпионат Австралии самый успешный для него турнир по количеству выигранных матчей.
14 лет назад в последний раз выходила Винус Уильямс полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
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