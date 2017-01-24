Дальше без россиян. Даже бывших

МАТЧ ДНЯ

Останется ли Миша Зверев героем одного матча или после победы над Энди Маррэем способен еще раз удивить публику? Ответ на главный вопрос, которым все задавались перед матчем немца с Роджером Федерером, стал понятен уже по итогам первого сета. Швейцарец выиграл его всего за 19 минут. Встреча чем-то неуловимо напоминала стометровку в исполнении Усэйна Болта — быстро, искрометно, недосягаемо. И главным героем ее был Федерер. Звереву удалось навязать противнику борьбу лишь во втором сете. Выходы к сетке, за счет которых и был обыгран первый номер мирового рейтинга, стали острее и рискованнее и на какое-то время сумели озадачить бывшего лидера мирового рейтинга. Немец сумел взять десять очков кряду и повел в счете 3:1. Но на этом успехи Зверева закончились. Федерер буквально извел соперника обводящими ударами, с которыми тот раз за разом не справлялся — 6:1, 7:5, 6:2.

БОРЬБА ДНЯ

Игра Анастасии Павлюченковой против Светланы Кузнецовой внушала болельщикам россиянки немало оптимизма. А тут еще и боевой счет личных встреч с Винус Уильямс — 3:2 в пользу американки, и череда травм, мучавшая старшую из сестер на протяжении последнего времени, и собственно само начало матча. Уже в третьем гейме Павлюченкова сделала брейк и, казалось, была полна сил и желания наращивать преимущество. Но партия, а следом и весь матч, превратилась в наглядный материал для диссертации психолога. Сначала с собственными нервами боролась россиянка: Анастасия то брала подачи соперницы, то следом отдавала свои. Закончилось все довольно предсказуемо: опытная Винус перехватила инициативу и довела сет до победы. Во второй партии вирус ошибок настиг уже американку, и матч окончательно стал сплошной нервотрепкой и для спортсменок, и для зрителей. Дело дошло до тай-брейка, где психологически Павлюченкова сломалась, кажется, окончательно. Уйдя в отрыв отличным приемом, россиянка потом допустила две двойных ошибки и проиграла матч — 4:6, 6:7 (3:7).

РАЗОЧАРОВАНИЕ ДНЯ

Чешку Андреа Главачкову и китаянку Шуай Пэн едва ли можно назвать новичками в парных выступлениях, но дуэт они составили совсем недавно, а потому большинстве экспертов отдавали предпочтение более сыгранным олимпийским чемпионкам Елене Весниной и Екатерине Макаровой. И ошиблись. Борьба завязалась с первых геймов и большую часть встречи россиянки были в качестве догоняющих. В концовке первого сета при счете 5:5 неудачно сыграла на своей подаче Веснина, а на тай-брейке второго наши девушки не сумели справиться с плотными и жесткими ударами соперниц и спасти матч — 5:7, 6:7 (5:7).

СЮРПРИЗ ДНЯ

Гроза авторитетов Коко Вандевэй уже оставила Australian Open без первой «сеянной» Ангелик Кербер и с первых же геймов матча против Гарбинье Мугурусы дала понять, что останавливаться на этом не собирается. Американка сходу заработала два брейк-поинта, которые седьмая ракетка мира сумела отыграть. Первый тревожный звоночек. Следующий был уже не звонок, а бой в набат. Гейм на подаче испанки при счете 3:3 длился больше 10 минут, Мугуруса сумела отыграть четыре брейк-поинта и проиграла очко двойной ошибкой. После этого игра Гарбинье развалилась окончательной, а Вандевэй, напротив, поймала кураж — чего только стоит пара приемов на вылет с не самых слабых первых подач Мугурусы. В итоге победа американки — 6:4, 6:0.

ЦИТАТА ДНЯ

Стэн Вавринка и Жо-Вилфрид Цонга решили во время смены сторон перекинуться парой слов. О погоде беседовать было бессмысленно — жара стоит в Мельбурне уже который день, потому разговор никак не клеился. Сначала оппоненты долго пытались выяснить, кто на кого первым не так посмотрел, а затем швейцарец произнес мудрое: «Успокойся, это теннис — всего лишь игра. Так что расслабься».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ht" dir="ltr">If you can understand French, here's the Wawrinka-Tsonga tête-à-tête during the changeover (no, I didn't play "Happy" in the background): <a href="https://t.co/ezdzNMOIMa">pic.twitter.com/ezdzNMOIMa</a></p>— Ed McGrogan (@EdMcGrogan) <a href="https://twitter.com/EdMcGrogan/status/823762098530516996">24 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

13-й раз Роджер Федерер выходит в полуфинал Australian Open.

85 побед добился Роджер Федерер на кортах Мельбурна, Открытый чемпионат Австралии самый успешный для него турнир по количеству выигранных матчей.

14 лет назад в последний раз выходила Винус Уильямс полуфинал Открытого чемпионата Австралии.