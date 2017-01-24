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24 января 2017, 16:59 | Теннис | Спорт-Экспресс

Дальше без россиян. Даже бывших

По итогам девятого игрового дня Открытый чемпионат Австралии покидают россиянки Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Елена Веснина и немец русского происхождения Миша Зверев.

Australian <span class=error>Open</span> покидают россиянки Анастасия Павлюченкова Екатерина <span class=error>Макарова</span> Елена <span class=error>Веснина</span> и Миша <span class=error>Зверев</span>. Увеличить
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МАТЧ ДНЯ

Останется ли Миша Зверев героем одного матча или после победы над Энди Маррэем способен еще раз удивить публику? Ответ на главный вопрос, которым все задавались перед матчем немца с Роджером Федерером, стал понятен уже по итогам первого сета. Швейцарец выиграл его всего за 19 минут. Встреча чем-то неуловимо напоминала стометровку в исполнении Усэйна Болта — быстро, искрометно, недосягаемо. И главным героем ее был Федерер. Звереву удалось навязать противнику борьбу лишь во втором сете. Выходы к сетке, за счет которых и был обыгран первый номер мирового рейтинга, стали острее и рискованнее и на какое-то время сумели озадачить бывшего лидера мирового рейтинга. Немец сумел взять десять очков кряду и повел в счете 3:1. Но на этом успехи Зверева закончились. Федерер буквально извел соперника обводящими ударами, с которыми тот раз за разом не справлялся — 6:1, 7:5, 6:2.

БОРЬБА ДНЯ

Игра Анастасии Павлюченковой против Светланы Кузнецовой внушала болельщикам россиянки немало оптимизма. А тут еще и боевой счет личных встреч с Винус Уильямс — 3:2 в пользу американки, и череда травм, мучавшая старшую из сестер на протяжении последнего времени, и собственно само начало матча. Уже в третьем гейме Павлюченкова сделала брейк и, казалось, была полна сил и желания наращивать преимущество. Но партия, а следом и весь матч, превратилась в наглядный материал для диссертации психолога. Сначала с собственными нервами боролась россиянка: Анастасия то брала подачи соперницы, то следом отдавала свои. Закончилось все довольно предсказуемо: опытная Винус перехватила инициативу и довела сет до победы. Во второй партии вирус ошибок настиг уже американку, и матч окончательно стал сплошной нервотрепкой и для спортсменок, и для зрителей. Дело дошло до тай-брейка, где психологически Павлюченкова сломалась, кажется, окончательно. Уйдя в отрыв отличным приемом, россиянка потом допустила две двойных ошибки и проиграла матч — 4:6, 6:7 (3:7).

РАЗОЧАРОВАНИЕ ДНЯ

Чешку Андреа Главачкову и китаянку Шуай Пэн едва ли можно назвать новичками в парных выступлениях, но дуэт они составили совсем недавно, а потому большинстве экспертов отдавали предпочтение более сыгранным олимпийским чемпионкам Елене Весниной и Екатерине Макаровой. И ошиблись. Борьба завязалась с первых геймов и большую часть встречи россиянки были в качестве догоняющих. В концовке первого сета при счете 5:5 неудачно сыграла на своей подаче Веснина, а на тай-брейке второго наши девушки не сумели справиться с плотными и жесткими ударами соперниц и спасти матч — 5:7, 6:7 (5:7).

СЮРПРИЗ ДНЯ

Гроза авторитетов Коко Вандевэй уже оставила Australian Open без первой «сеянной» Ангелик Кербер и с первых же геймов матча против Гарбинье Мугурусы дала понять, что останавливаться на этом не собирается. Американка сходу заработала два брейк-поинта, которые седьмая ракетка мира сумела отыграть. Первый тревожный звоночек. Следующий был уже не звонок, а бой в набат. Гейм на подаче испанки при счете 3:3 длился больше 10 минут, Мугуруса сумела отыграть четыре брейк-поинта и проиграла очко двойной ошибкой. После этого игра Гарбинье развалилась окончательной, а Вандевэй, напротив, поймала кураж — чего только стоит пара приемов на вылет с не самых слабых первых подач Мугурусы. В итоге победа американки — 6:4, 6:0.

ЦИТАТА ДНЯ

Стэн Вавринка и Жо-Вилфрид Цонга решили во время смены сторон перекинуться парой слов. О погоде беседовать было бессмысленно — жара стоит в Мельбурне уже который день, потому разговор никак не клеился. Сначала оппоненты долго пытались выяснить, кто на кого первым не так посмотрел, а затем швейцарец произнес мудрое: «Успокойся, это теннис — всего лишь игра. Так что расслабься».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

13-й раз Роджер Федерер выходит в полуфинал Australian Open.

85 побед добился Роджер Федерер на кортах Мельбурна, Открытый чемпионат Австралии самый успешный для него турнир по количеству выигранных матчей.

14 лет назад в последний раз выходила Винус Уильямс полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
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