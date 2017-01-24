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https://sport.mail.ru/news/tennis/28536376/
24 января 2017, 16:58 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс стала самой возрастной участницей полуфинала Australian Open в Открытой эре

36-летняя американка Винус Уильямс стала самой возрастной теннисисткой, дошедшей до финала Открытого чемпионата Австралии в Открытой эре. Напомним, что в ¼ финала турнира она нанесла поражение россиянке Анастасии Павлюченковой.

36-летняя американка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> стала самой возрастной теннисисткой дошедшей до финала Открытого чемпионата Австралии в Открытой эре. <span class=stop>Напомним</span> что в ¼ финала турнира она нанесла поражение россиянке Анастасии Павлюченковой. Увеличить
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Всего же на турнирах «Большого шлема» старшая из сестёр Уильямс является самой возрастной полуфиналисткой после Мартины Навратиловой, которая дошла до ½ финала Уимблдона-1994 в возрасте 38 лет.
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