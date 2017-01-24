Винус Уильямс стала самой возрастной участницей полуфинала Australian Open в Открытой эре
36-летняя американка Винус Уильямс стала самой возрастной теннисисткой, дошедшей до финала Открытого чемпионата Австралии в Открытой эре. Напомним, что в ¼ финала турнира она нанесла поражение россиянке Анастасии Павлюченковой.
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Всего же на турнирах «Большого шлема» старшая из сестёр Уильямс является самой возрастной полуфиналисткой после Мартины Навратиловой, которая дошла до ½ финала Уимблдона-1994 в возрасте 38 лет.
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