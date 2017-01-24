Кузнецов, Хачанов, Медведев и Кравчук сыграют за команду РФ с сербами в Кубка Дэвиса

Матч пройдет 3—5 февраля в сербском городе Ниш. Сборная России прибудет в Ниш 29 января. Жеребьевка пройдет 2 февраля.

«Ребята будут стараться, а победим или нет — как получится. Но главное — это накапливать опыт», — сказал капитан сборной России Шамиль Тарпищев.