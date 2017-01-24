Кузнецов, Хачанов, Медведев и Кравчук сыграют за команду РФ с сербами в Кубка Дэвиса
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Константин Кравчук представят сборную России в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Сербии, сообщается на официальном сайте Федерации тенниса России.
Матч пройдет
«Ребята будут стараться, а победим или нет — как получится. Но главное — это накапливать опыт», — сказал капитан сборной России Шамиль Тарпищев.
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