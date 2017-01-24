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24 января 2017, 15:44 | Теннис | Р-Спорт

Кузнецов, Хачанов, Медведев и Кравчук сыграют за команду РФ с сербами в Кубка Дэвиса

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Константин Кравчук представят сборную России в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Сербии, сообщается на официальном сайте Федерации тенниса России.

Матч пройдет 3—5 февраля в сербском городе Ниш. Сборная России прибудет в Ниш 29 января. Жеребьевка пройдет 2 февраля.

«Ребята будут стараться, а победим или нет — как получится. Но главное — это накапливать опыт», — сказал капитан сборной России Шамиль Тарпищев.
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Джокович, Троицки, Зимонич и Лайович сыграют против сборной РФ в матче Кубка Дэвиса

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Теннисисты Новак Джокович, Виктор Троицки, Ненад Зимонич и Душан Лайович вошли в состав сборной Сербии на матч первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса против команды России, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
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