Джокович, Троицки, Зимонич и Лайович сыграют против сборной РФ в матче Кубка Дэвиса

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Встреча сборных России и Сербии пройдет 3—5 февраля в сербском Нише.

Джокович, вторая ракетка мира, подтвердил свое участие в матче еще в воскресенье. Троицки в настоящее время занимает 35-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Лайович — 94-ю, а Зимонич, играющий капитан команды, — 57-й в парном рейтинге ATP.

Сборную России представят Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Константин Кравчук.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Serbia's team to host Russia in the <a href="https://twitter.com/hashtag/DavisCup?src=hash">#DavisCup</a> World Group first round is <a href="https://twitter.com/DjokerNole">@DjokerNole</a> <a href="https://twitter.com/troicki_viktor">@troicki_viktor</a> <a href="https://twitter.com/Dutzee">@Dutzee</a> & playing captain <a href="https://twitter.com/nenadzim">@nenadzim</a> <a href="https://t.co/G9UyW7UUcd">pic.twitter.com/G9UyW7UUcd</a></p>— Davis Cup (@DavisCup) <a href="https://twitter.com/DavisCup/status/823858008874684417">24 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>