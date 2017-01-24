Джокович, Троицки, Зимонич и Лайович сыграют против сборной РФ в матче Кубка Дэвиса
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Теннисисты Новак Джокович, Виктор Троицки, Ненад Зимонич и Душан Лайович вошли в состав сборной Сербии на матч первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса против команды России, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
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Встреча сборных России и Сербии пройдет
Джокович, вторая ракетка мира, подтвердил свое участие в матче еще в воскресенье. Троицки в настоящее время занимает 35-ю строчку в рейтинге Ассоциации
Сборную России представят Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Константин Кравчук.
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