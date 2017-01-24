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24 января 2017, 15:44 | Теннис | Р-Спорт

Джокович, Троицки, Зимонич и Лайович сыграют против сборной РФ в матче Кубка Дэвиса

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Теннисисты Новак Джокович, Виктор Троицки, Ненад Зимонич и Душан Лайович вошли в состав сборной Сербии на матч первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса против команды России, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.

Теннисисты <span class=error>Новак</span> Джокович Виктор <span class=error>Троицки</span> <span class=error>Ненад</span> <span class=error>Зимонич</span> и <span class=error>Душан</span> <span class=error>Лайович</span> вошли в состав сборной Сербии на матч первого раунда Мировой группы Кубка <span class=error>Дэвиса</span> против команды России сообщается в официальном <span class=error>микроблоге</span> турнира в Twitter. Увеличить
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Встреча сборных России и Сербии пройдет 3—5 февраля в сербском Нише.

Джокович, вторая ракетка мира, подтвердил свое участие в матче еще в воскресенье. Троицки в настоящее время занимает 35-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Лайович — 94-ю, а Зимонич, играющий капитан команды, — 57-й в парном рейтинге ATP.

Сборную России представят Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Константин Кравчук.
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Новости Тенниса

Кузнецов, Хачанов, Медведев и Кравчук сыграют за команду РФ с сербами в Кубка Дэвиса

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Константин Кравчук представят сборную России в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Сербии, сообщается на официальном сайте Федерации тенниса России.
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