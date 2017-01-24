Australian Open. Гарсия и Младенович вышли в полуфинал парных соревнований

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Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время дуэты совершили по две двойные ошибки. При этом Гарсия и Младенович отметились четырьмя эйсами и таким же количеством брейков, а их соперницы дважды подали навылет и реализовали два брейк-пойнта.

В полуфинале Australian Open француженки встретятся с чешкой Андреа Главацковой и китаянкой Пэн Шуай.