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https://sport.mail.ru/news/tennis/28534903/
24 января 2017, 15:25 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Гарсия и Младенович вышли в полуфинал парных соревнований

Французский дуэт в составе Каролин Гарсии и Кристины Младенович обыграл австралиек Эшли Барти и Кейси Дельаква со счётом 1/6, 6/2, 6/1 в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Французский дуэт в составе <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсии</span> и Кристины Младенович обыграл австралиек <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> и <span class=error>Кейси</span> <span class=error>Дельаква</span> со счётом 1/6 6/2 6/1 в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время дуэты совершили по две двойные ошибки. При этом Гарсия и Младенович отметились четырьмя эйсами и таким же количеством брейков, а их соперницы дважды подали навылет и реализовали два брейк-пойнта.

В полуфинале Australian Open француженки встретятся с чешкой Андреа Главацковой и китаянкой Пэн Шуай.
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Федерер и Вавринка сыграют в полуфинале Australian Open

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн), где встретится с соотечественником Стэном Вавринкой.
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