Australian Open. Гарсия и Младенович вышли в полуфинал парных соревнований
Французский дуэт в составе Каролин Гарсии и Кристины Младенович обыграл австралиек Эшли Барти и Кейси Дельаква со счётом 1/6, 6/2, 6/1 в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
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Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время дуэты совершили по две двойные ошибки. При этом Гарсия и Младенович отметились четырьмя эйсами и таким же количеством брейков, а их соперницы дважды подали навылет и реализовали два
В полуфинале Australian Open француженки встретятся с чешкой Андреа Главацковой и китаянкой Пэн Шуай.
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