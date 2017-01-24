Тарпищев: Шарапова приедет в Москву 1 февраля, все ждут ее возвращения на корт
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Артем Калинин. Российская теннисистка Мария Шарапова приедет в Москву 1 февраля, вся общественность ждет ее возвращения на корт, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована ITF на два года, после того как в ее
«Мария работает, тренируется, готовится, — сказал Тарпищев по телефону. — Все мы ждем ее возвращения на корт. Первого февраля она приедет в Москву по своим делам, к сожалению, не получится увидеться с ней — в воскресенье улечу на Кубок Дэвиса. Но мы периодически общаемся, в последний раз разговаривали перед Новым годом».
Шарапова прибудет в Москву с однодневным визитом 1 февраля и примет участие в маркетинговой акции в одном из парков столицы.
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