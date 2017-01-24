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24 января 2017, 15:01 | Теннис | Р-Спорт

Тарпищев: Шарапова приедет в Москву 1 февраля, все ждут ее возвращения на корт

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Российская теннисистка Мария Шарапова приедет в Москву 1 февраля, вся общественность ждет ее возвращения на корт, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> приедет в Москву 1 февраля вся общественность ждет ее возвращения на корт заявил агентству Р-Спорт президент Федерации тенниса России (<span class=error>ФТР</span>) <span class=error>Шамиль</span> Тарпищев. Увеличить
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© РИА "Новости"

Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована ITF на два года, после того как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония — субстанции, запрещенной WADA с 1 января 2016 года. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации, позволив россиянке выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года. Первый матч после дисквалификации Шарапова проведет 26 апреля на турнире в Штутгарте.

«Мария работает, тренируется, готовится, — сказал Тарпищев по телефону. — Все мы ждем ее возвращения на корт. Первого февраля она приедет в Москву по своим делам, к сожалению, не получится увидеться с ней — в воскресенье улечу на Кубок Дэвиса. Но мы периодически общаемся, в последний раз разговаривали перед Новым годом».

Шарапова прибудет в Москву с однодневным визитом 1 февраля и примет участие в маркетинговой акции в одном из парков столицы.
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