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24 января 2017, 14:27 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей не сыграет в матче против сборной Канады в «Кубке Дэвиса»

Первая ракетка мира Энди Маррей не попал в заявку сборной Великобритании на матч с командой Канады в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Дэвиса», который пройдёт с 3 по 5 февраля в Оттаве. Об этом сообщает The Telegraph.

Первая ракетка мира <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> не попал в заявку сборной Великобритании на матч с командой Канады в командном чемпионате мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span> который пройдёт с 3 по 5 февраля в Оттаве. Об этом сообщает The Telegraph. Увеличить
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В настоящее время в состав команды вошли Дэниэл Эванс, Кайл Эдмунд, Джейми Маррей и Доминик Инглот.

Капитал сборной Великобритании Леон Смит сообщил, что переговоры с Марреем ещё не закончены, и в составе команды могут произойти изменения.
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