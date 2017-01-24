Энди Маррей не сыграет в матче против сборной Канады в «Кубке Дэвиса»
Первая ракетка мира Энди Маррей не попал в заявку сборной Великобритании на матч с командой Канады в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Дэвиса», который пройдёт с 3 по 5 февраля в Оттаве. Об этом сообщает The Telegraph.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В настоящее время в состав команды вошли Дэниэл Эванс, Кайл Эдмунд, Джейми Маррей и Доминик Инглот.
Капитал сборной Великобритании Леон Смит сообщил, что переговоры с Марреем ещё не закончены, и в составе команды могут произойти изменения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter