Энди Маррей не сыграет в матче против сборной Канады в «Кубке Дэвиса»

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В настоящее время в состав команды вошли Дэниэл Эванс, Кайл Эдмунд, Джейми Маррей и Доминик Инглот.

Капитал сборной Великобритании Леон Смит сообщил, что переговоры с Марреем ещё не закончены, и в составе команды могут произойти изменения.