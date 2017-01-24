Барбора Стрыкова снялась с турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы
16-я ракетка мира, чешка Барбора Стрыкова, не примет участия в турнире St.Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт в
Санкт-Петербурге с 30 января по 5 февраля. Причиной такого решения стала травма левого бедра. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
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Видимо, что-то случилось...
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Её место в основной сетке турнира займёт итальянка Карин Кнапп, а Виктория Томова, соответственно, получит место в квалификации.
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