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https://sport.mail.ru/news/tennis/28533908/
24 января 2017, 14:11 | Теннис | GoTennis.ru

Барбора Стрыкова снялась с турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы

16-я ракетка мира, чешка Барбора Стрыкова, не примет участия в турнире St.Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 30 января по 5 февраля. Причиной такого решения стала травма левого бедра. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

16-я ракетка мира чешка <span class=error>Барбора</span> <span class=error>Стрыкова</span> не примет участия в турнире St.Petersburg Ladies Trophy который пройдёт в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> с 30 января по 5 февраля. Причиной такого решения стала травма левого бедра. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> соревнований. Увеличить
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Её место в основной сетке турнира займёт итальянка Карин Кнапп, а Виктория Томова, соответственно, получит место в квалификации.
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