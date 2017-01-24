Федерер и Вавринка сыграют в полуфинале Australian Open
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн), где встретится с соотечественником Стэном Вавринкой.
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В матче ¼ финала Федерер обыграл немца Мишу Зверева со счетом 6:1, 7:5, 6:2.
В полуфинале 17-я «ракетка» турнира сыграет с четвертым «сеянным» Вавринкой, который ранее оказался сильнее француза
Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.
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