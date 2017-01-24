Федерер и Вавринка сыграют в полуфинале Australian Open

В Мельбурне продолжается розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису. Параллельно со взрослым турниром идет первый в сезоне юниорский «Большой шлем» и на нем удачно играют россиянки Софья Лансере и Екатерина Вишневская.