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24 января 2017, 13:26 | Теннис | ТАСС

Федерер и Вавринка сыграют в полуфинале Australian Open

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн), где встретится с соотечественником Стэном Вавринкой.

В матче ¼ финала <span class=error>Федерер</span> обыграл немца Мишу <span class=error>Зверева</span>. Увеличить
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В матче ¼ финала Федерер обыграл немца Мишу Зверева со счетом 6:1, 7:5, 6:2.

В полуфинале 17-я «ракетка» турнира сыграет с четвертым «сеянным» Вавринкой, который ранее оказался сильнее француза Жо-Вильфрида Тсонга.

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.
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