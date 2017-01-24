Australian Open. Юниорки Лансере и Вишневская выиграли

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Обе наши молодые спортсменки прошли в третий круг. Лансере без особых проблем одолела японку Анри Нагата — 6:3, 6:3. Вишневской пришлось попотеть в матче против ПейШуан Сен из Тайваня, но Катя справилась в трех партиях — 6:4, 1:6, 6:1.

К сожалению, зачехлил ракетку наш представитель в мужской части юниорского «Шлема» — Михаил Соколовский. Он проиграл в двух сетах своему тезке из сборной Чехии — Михалу Врбенски — 1:6, 6:7 (5:7).