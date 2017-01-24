Павлюченкова сыграет на турнире WTA в Санкт-Петербурге

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Из россиянок на турнир также заявлены Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Елена Веснина и Екатерина Макарова.

Помимо них, в соревновании примут участие американка Винус Уильямс, румынки Симона Халеп и Доминика Цибулкова, чешка Барбора Стрыцова, венгерка Тимя Бабош, голландка Кики Бертенс, француженки Ализе Корне и Кристина Младенович.