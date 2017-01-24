Между Жо-Вилфридом Цонгой и Стэном Вавринкой произошла перепалка во время их поединка в Мельбурне
Во время матча ¼ финала Открытого чемпионата Австралии между французом
Жо-Вилфридом Цонгой и швейцарцем Стэном Вавринкой произошла словесная перепалка.
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Видимо, что-то случилось...
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Швейцарского спортсмена не устраивало, как его соперник на него смотрит, и он призывал его успокоиться. Об этом сообщает теннисный обозреватель Кэрол Бушар в своём микроблоге на сервисе Twitter.
Напомним, что победителем матча стал Стэн Вавринка.
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