Между Жо-Вилфридом Цонгой и Стэном Вавринкой произошла перепалка во время их поединка в Мельбурне

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Швейцарского спортсмена не устраивало, как его соперник на него смотрит, и он призывал его успокоиться. Об этом сообщает теннисный обозреватель Кэрол Бушар в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Напомним, что победителем матча стал Стэн Вавринка.