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https://sport.mail.ru/news/tennis/28531952/
24 января 2017, 12:29 | Теннис | GoTennis.ru

Между Жо-Вилфридом Цонгой и Стэном Вавринкой произошла перепалка во время их поединка в Мельбурне

Во время матча ¼ финала Открытого чемпионата Австралии между французом Жо-Вилфридом Цонгой и швейцарцем Стэном Вавринкой произошла словесная перепалка.

Во время матча ¼ финала Открытого чемпионата Австралии между французом <nobr>Жо-Вилфридом</nobr> <span class=error>Цонгой</span> и швейцарцем <span class=error>Стэном</span> <span class=error>Вавринкой</span> произошла словесная перепалка. Увеличить
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Швейцарского спортсмена не устраивало, как его соперник на него смотрит, и он призывал его успокоиться. Об этом сообщает теннисный обозреватель Кэрол Бушар в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Напомним, что победителем матча стал Стэн Вавринка.
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