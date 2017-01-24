Анастасия Павлюченкова: Я имела вполне реальные шансы на победу
Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала своё поражение в матче против американки Винус Уильямс в четвертьфинале Australian Open.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Матч получился довольно неровным. Мы постоянно брали подачи друг друга. Видимо, сегодня на приёме мы обе действовали лучше и агрессивнее. Мне показалось, что в этой встрече мне не хватило свежести, чтобы как следует сыграть на подаче. Я знала, что исход матча будет во многом зависеть и от моей подачи, поэтому нужно было действовать хорошо, так как в противном случае Винус очень агрессивно действовала на задней линии.
Так для меня было удивительно то, что Винус
В этом матче я никак не могла поймать ритм, потому что моя соперница часто пробивала навылет или же ошибалась в самых простых розыгрышах. У меня никак не получалось совладать с ней.
Сейчас я огорчена, поскольку имела вполне реальные шансы на победу. И в первой партии, и на
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