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24 января 2017, 12:07 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Павлюченкова: Я имела вполне реальные шансы на победу

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала своё поражение в матче против американки Винус Уильямс в четвертьфинале Australian Open.

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала своё поражение в матче против американки <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> в четвертьфинале Australian <span class=error>Open</span>. Увеличить
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«Матч получился довольно неровным. Мы постоянно брали подачи друг друга. Видимо, сегодня на приёме мы обе действовали лучше и агрессивнее. Мне показалось, что в этой встрече мне не хватило свежести, чтобы как следует сыграть на подаче. Я знала, что исход матча будет во многом зависеть и от моей подачи, поэтому нужно было действовать хорошо, так как в противном случае Винус очень агрессивно действовала на задней линии. Из-за этого я чувствовала давление и далеко не всегда подавала первым мячом.

Так для меня было удивительно то, что Винус по-прежнему пребывает в прекрасной форме: она демонстрирует отличную игру, активно перемещается по корту и действует агрессивно. Она просто молодец.

В этом матче я никак не могла поймать ритм, потому что моя соперница часто пробивала навылет или же ошибалась в самых простых розыгрышах. У меня никак не получалось совладать с ней.

Сейчас я огорчена, поскольку имела вполне реальные шансы на победу. И в первой партии, и на тай-брейке я играла недостаточно активно. В то же время этот турнир стал прекрасным началом сезона. Так что можно считать, что год начался удачно. Теперь нужно и дальше прибавлять, чтобы на следующих турнирах выступить лучше, — приводит слова Павлюченковой пресс-служба соревнований.
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