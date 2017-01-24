Анастасия Павлюченкова: Я имела вполне реальные шансы на победу

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«Матч получился довольно неровным. Мы постоянно брали подачи друг друга. Видимо, сегодня на приёме мы обе действовали лучше и агрессивнее. Мне показалось, что в этой встрече мне не хватило свежести, чтобы как следует сыграть на подаче. Я знала, что исход матча будет во многом зависеть и от моей подачи, поэтому нужно было действовать хорошо, так как в противном случае Винус очень агрессивно действовала на задней линии. Из-за этого я чувствовала давление и далеко не всегда подавала первым мячом.

Так для меня было удивительно то, что Винус по-прежнему пребывает в прекрасной форме: она демонстрирует отличную игру, активно перемещается по корту и действует агрессивно. Она просто молодец.

В этом матче я никак не могла поймать ритм, потому что моя соперница часто пробивала навылет или же ошибалась в самых простых розыгрышах. У меня никак не получалось совладать с ней.