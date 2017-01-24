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https://sport.mail.ru/news/tennis/28530967/
24 января 2017, 11:33 | Теннис | GoTennis.ru

Мирза и Додиг пробились в четвертьфинал Australian Open в миксте

Индианка Сания Мирза и хорват Иван Додиг одержали победу над китаянкой Чжен Сайсай и австрийцем Александром Пейей со счётом 2/6, 6/3, 10:6 во втором раунде «мэйджора» в Мельбурне в миксте.

Индианка <span class=error>Сания</span> <span class=error>Мирза</span> и хорват Иван <span class=error>Додиг</span> одержали победу над китаянкой <span class=error>Чжен</span> <span class=error>Сайсай</span> и австрийцем Александром <span class=error>Пейей</span> со счётом 2/6 6/3 10:6 во втором раунде мэйджора в Мельбурне в <span class=error>миксте</span>. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Мирза и Додиг сделали три эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их соперники один раз подали навылет, допустили семь двойных ошибок и сделали три брейка.

В четвертьфинале Australian Open в миксте Мирзи и Додиг сразятся с канадкой Габриэлой Дабровски и индийцем Роханом Бопанной.
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