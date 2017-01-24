Мирза и Додиг пробились в четвертьфинал Australian Open в миксте
Индианка Сания Мирза и хорват Иван Додиг одержали победу над китаянкой Чжен Сайсай и австрийцем Александром Пейей со счётом 2/6, 6/3, 10:6 во втором раунде «мэйджора» в Мельбурне в миксте.
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Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Мирза и Додиг сделали три эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали два
В четвертьфинале Australian Open в миксте Мирзи и Додиг сразятся с канадкой Габриэлой Дабровски и индийцем Роханом Бопанной.
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