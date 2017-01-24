Мирза и Додиг пробились в четвертьфинал Australian Open в миксте

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Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Мирза и Додиг сделали три эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их соперники один раз подали навылет, допустили семь двойных ошибок и сделали три брейка.

В четвертьфинале Australian Open в миксте Мирзи и Додиг сразятся с канадкой Габриэлой Дабровски и индийцем Роханом Бопанной.