Без борьбы. Россиянки покинули Мельбурн
Во вторник Мельбурн покинула Анастасия Павлюченкова, а Елена Веснина и Екатерина Макарова не сумели побороться за лидерство в рейтинге.
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Видимо, что-то случилось...
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Болельщики Винус Уильямс перед стартом Australian Open пережили не одну минуту беспокойства и тягостного ожидания. Американка слабо провела концовку прошлого сезона, а в Окленде, уже в этом январе, была вынуждена сняться перед матчем второго круга
Но по всем раскладам лёгкой прогулки во вторник у Винус не намечалось. Это предвещал и упорный счёт личных встреч между теннисистками (3−2 в пользу Винус), и форма и уверенность, которые удалось набрать Анастасии. Расставшись с бывшим
The Ageless One
Анастасия очень активно начала матч. Уже в третьем гейме она сделала брейк, удивив соперницу укороченным и приёмом навылет. Но тут россиянка начала нервничать. Две двойные ошибки в одном гейме оставили Павлюченкову без заработанного ранее преимущества. Анастасия сделает ещё один брейк, но тут же в борьбе снова отдала гейм на своей подаче. Винус постепенно играла всё активнее и активнее, приноровившись к сопернице, и в концовке в итоге выигранной ею партии в табличке статистики её преимущество уже было довольно ощутимым — 14−5 по виннерам, 10−11 по невынужденным ошибкам.
Второй сет начался для россиянки настоящим испытанием. Почти 12 минут продолжался гейм на подаче Анастасии, который она в результате взяла, а на эмоциональном фоне после этого тут же оформила и брейк. Град ошибок продолжался. Начала промахиваться и Винус, которой дважды за сет пришлось отыгрываться и возвращать утерянные на подаче геймы. Дело дошло до
Невероятно, но
Веснина упустила первую строчку
Олимпийские чемпионки Рио Елена Веснина и Екатерина Макарова
Увы, но матч против дуэта Андреа Главачкова / Шуай Пэн не задался для Весниной и Макаровой с самого начала. Обменявшись брейками (россиянки спаслись в самой концовке первого сета), пары двигались к
Тайфун по имени Коко
Следом после В. Уильямс и Павлюченковой на центральный корт вышли Гарбинье Мугуруса и Коко Вандевеге. Этот матч обещал стать как минимум зрелищным, потому что обе теннисистки исповедуют агрессивный стиль игры и не привыкли отсиживаться в обороне. Давней проблемой Коко, которая мешала ей заиграть на действительно высоком уровне, был её бэкхенд. Не имея надёжного удара слева, американка старалась чаще забегать под форхенд, что приводило к большому числу ошибок. В межсезонье, судя по игре Вандевеге в Австралии, свою главную слабость ей удалось если не окончательно побороть, то по крайней мере найти ключи к её решению.
Первый сет проходил в разминочном режиме. Теннисистки долго не могли прибиться на приёме, хотя уже было заметно, что американка берёт геймы на своих подачах проще соперницы. Первый звоночек для Гарбинье прозвенел в седьмом гейме, который длился больше 10 минут — отыграв четыре
Повесив сопернице баранку, 25-летняя американка впервые в карьере вышла в полуфинал на турнирах «Большого шлема». С Уимблдона-2013 на каждом мэйджоре есть хотя бы одна дебютантка этой стадии. Но останавливаться Вандевеге на этом явно не собирается — в ½ финала её уже ждёт Винус Уильямс.
Стэн Вавринка почуял запах крови
После вылета двух главных фаворитов мужского турнира всё внимание болельщиков и СМИ приковано к двум другим легендам — Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю. Все непременно ждут их новый финал, рассуждают о шансах на победу и считают дни с момента завоевания предыдущего титула ТБШ. В сложившихся обстоятельствах, наверное, главное преимущество получает Стэн Вавринка. Ведь именно он из всех оставшихся в сетке теннисистов был самым состоятельных на «Шлемах» в последние три года, а лишнее внимание и давление со стороны ему и ни к чему.
Во вторник Вавринке предстояла проверка в лице
В полуфинале швейцарец ждёт победителя матча между Роджером Федерером и Мишей Зверевым и в который раз собирается доказать всем, что по праву относится к числу сильнейших теннисистов мира.
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