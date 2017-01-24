Павлюченкова посетовала на нехватку свежести в матче Australian Open с Винус Уильямс

Во вторник Павлюченкова (24-й номер посева) уступила 13-й ракетке турнира Уильямс со счетом 4:6, 6:7 (3:7).

«Я думаю, мне не хватило свежести. Было удивительно, в какой отличной форме находится Уильямс, как хорошо она играет, движется. Она показала хороший теннис. Уильямс не давала мне поймать ритм. Конечно, я очень разочарована своим поражением сегодня. Я считала, что у меня сегодня будет много шансов», — сказала Павлюченкова, которую цитирует официальный сайт Australian Open.

«Опять же, я немного разочарована тем, как начала матч. Я была немного вялой или медленной. Временами я ждала ее ошибки, в то время как должна была быть более агрессивной, — добавила Павлюченкова. — В то же время у меня выдалась великолепная неделя, удивительная для старта сезона. Я впервые здесь дошла до четвертьфинала. Нужно попробовать добиться еще больших результатов в последующих турнирах».

Уильямс в полуфинале встретится со своей соотечественницей Коко Вандевеге.