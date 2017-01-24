Австралия. Михаил Соколовский покидает соревнования юниоров

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За 1 час 18 минут матча 17-летний Соколовский сделал один эйс, трижды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейка, а его соперник ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В третьем круге Australian Open среди юниоров Врбенски сразится с финном Эмилом Руусувуори.