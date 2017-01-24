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https://sport.mail.ru/news/tennis/28530735/
24 января 2017, 11:10 | Теннис | GoTennis.ru

Австралия. Михаил Соколовский покидает соревнования юниоров

Российский теннисист Михаил Соколовский, завершил выступление на юниорском «мэйджоре» в Мельбурне, проиграв чеху Михаэлю Врбенски со счётом 1/6, 6/7 (5) во втором круге турнира.

Российский теннисист Михаил <span class=error>Соколовский</span> завершил выступление на <span class=error>юниорском</span> мэйджоре в Мельбурне проиграв чеху <span class=error>Михаэлю</span> <span class=error>Врбенски</span> со счётом 1/6 6/7 (5) во втором круге турнира. Увеличить
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За 1 час 18 минут матча 17-летний Соколовский сделал один эйс, трижды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейка, а его соперник ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В третьем круге Australian Open среди юниоров Врбенски сразится с финном Эмилом Руусувуори.
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