Австралия. Михаил Соколовский покидает соревнования юниоров
Российский теннисист Михаил Соколовский, завершил выступление на юниорском «мэйджоре» в Мельбурне, проиграв чеху Михаэлю Врбенски со счётом 1/6, 6/7 (5) во втором круге турнира.
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За 1 час 18 минут матча 17-летний Соколовский сделал один эйс, трижды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейка, а его соперник ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.
В третьем круге Australian Open среди юниоров Врбенски сразится с финном Эмилом Руусувуори.
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