Австралия. Братья Брайаны преодолели барьер ¼ финала соревнований

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Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время спортсмены реализовали по два брейк-пойнта. При этом братья Брайаны сделали один эйс и трижды ошиблись при подаче, а Додиг и Гранольерс восемь раз подали навылет и допустили пять двойных ошибок.