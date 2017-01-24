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https://sport.mail.ru/news/tennis/28529852/
24 января 2017, 10:14 | Теннис | GoTennis.ru

Австралия. Братья Брайаны преодолели барьер ¼ финала соревнований

Американцы Боб и Майк Брайаны переиграли хорвата Ивана Додига и испанца Марселя Гранольерса со счётом 7/6 (5), 5/7, 6/4 в четвертьфинале «мэйджора» в Мельбурне в парах.

Американцы Боб и <span class=error>Майк</span> <span class=error>Брайаны</span> переиграли хорвата <span class=error>Ивана</span> <span class=error>Додига</span> и испанца Марселя Гранольерса со счётом 7/6 (5) 5/7 6/4 в четвертьфинале мэйджора в Мельбурне в парах. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время спортсмены реализовали по два брейк-пойнта. При этом братья Брайаны сделали один эйс и трижды ошиблись при подаче, а Додиг и Гранольерс восемь раз подали навылет и допустили пять двойных ошибок.

В полуфинале парного турнира Australian Open Брайаны будут противостоять либо австралийцам Алексу Болту и Брэдли Мозли, либо испанцам Пабло Карреньо-Бусте и Гильермо Гарсии-Лопесу.
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