Австралия. Братья Брайаны преодолели барьер ¼ финала соревнований
Американцы Боб и Майк Брайаны переиграли хорвата Ивана Додига и испанца Марселя Гранольерса со счётом 7/6 (5), 5/7, 6/4 в четвертьфинале «мэйджора» в Мельбурне в парах.
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Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время спортсмены реализовали по два
В полуфинале парного турнира Australian Open Брайаны будут противостоять либо австралийцам Алексу Болту и Брэдли Мозли, либо испанцам Пабло
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