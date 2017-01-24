Australian Open. Стэн Вавринка взял верх над Жо-Вилфридом Цонгой

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За 2 часа 14 минут матча 31-летний Вавринка Сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его оппонент семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 4:3 в пользу швейцарца.

В полуфинале Australian Open Вавринка скрестит ракетки с победителем матча между ещё одним представителем Швейцарии Роджером Федерером и немцем Мишей Зверевым.