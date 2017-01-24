Australian Open. Стэн Вавринка взял верх над Жо-Вилфридом Цонгой
Четвёртая ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, в трёх сетах сломил сопротивление француза
Жо-Вилфрида Цонги, занимающего 12-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (2), 6/4, 6/3 в четвертьфинале Открытого первенства Австралии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 2 часа 14 минут матча 31-летний Вавринка Сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал три
В полуфинале Australian Open Вавринка скрестит ракетки с победителем матча между ещё одним представителем Швейцарии Роджером Федерером и немцем Мишей Зверевым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter