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https://sport.mail.ru/news/tennis/28529650/
24 января 2017, 10:05 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Стэн Вавринка взял верх над Жо-Вилфридом Цонгой

Четвёртая ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, в трёх сетах сломил сопротивление француза Жо-Вилфрида Цонги, занимающего 12-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (2), 6/4, 6/3 в четвертьфинале Открытого первенства Австралии.

Четвёртая ракетка мира швейцарец <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> в трёх сетах сломил сопротивление француза <nobr>Жо-Вилфрида</nobr> <span class=error>Цонги</span> занимающего 12-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (2) 6/4 6/3 в четвертьфинале Открытого первенства Австралии. Увеличить
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За 2 часа 14 минут матча 31-летний Вавринка Сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его оппонент семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 4:3 в пользу швейцарца.

В полуфинале Australian Open Вавринка скрестит ракетки с победителем матча между ещё одним представителем Швейцарии Роджером Федерером и немцем Мишей Зверевым.
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