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24 января 2017, 9:26 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса покидает Открытый чемпионат Австралии

Седьмая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, уступила американке Коко Вандевеге, занимающей 35-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 0/6 в четвертьфинале «мэйджора» в Мельбурне.

Седьмая ракетка мира испанка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса уступила американке <span class=error>Коко</span> Вандевеге занимающей 35-ю строчку рейтинга WTA со счётом 4/6 0/6 в четвертьфинале мэйджора в Мельбурне. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 23 минуты. За это время 23-летняя Мугуруса трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка, а 25-летняя Вандевеге выполнила пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу американки.

В полуфинале Australian Open Вандевеге померится силами со своей соотечественницей Винус Уильямс.
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