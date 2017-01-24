Гарбин Мугуруса покидает Открытый чемпионат Австралии
Седьмая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, уступила американке Коко Вандевеге, занимающей 35-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 0/6 в четвертьфинале «мэйджора» в Мельбурне.
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Встреча длилась 1 час 23 минуты. За это время 23-летняя Мугуруса трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка, а 25-летняя Вандевеге выполнила пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре
В полуфинале Australian Open Вандевеге померится силами со своей соотечественницей Винус Уильямс.
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