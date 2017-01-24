Гарбин Мугуруса покидает Открытый чемпионат Австралии

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Встреча длилась 1 час 23 минуты. За это время 23-летняя Мугуруса трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка, а 25-летняя Вандевеге выполнила пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу американки.

В полуфинале Australian Open Вандевеге померится силами со своей соотечественницей Винус Уильямс.