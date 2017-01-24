Макарова и Веснина не смогли выйти в полуфинал Australian Open в парах
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова не смогли пробиться в полуфинал парного разряда Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).
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В четвертьфинале россиянки, «посеянные» на турнире под третьим номером, уступили Андрее Главачковой из Чехии и китаянке Пэн Шуай (12) со счетом 5:7, 6:7 (5:7).
Australian Open завершится 29 января.
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