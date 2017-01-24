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24 января 2017, 7:58 | Теннис | Р-Спорт

Россиянка Павлюченкова проиграла Винус Уильямс в ¼ финала Australian Open

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Винус Уильямс в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла американке <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Увеличить
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Павлюченкова (24-й номер посева) уступила 13-й ракетке турнира Уильямс со счетом 4:6, 6:7 (3:7). Матч продолжался 1 час 47 минут.

В полуфинале Уильямс встретится со своей соотечественницей Коко Вандевеге, которая в своем матче обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (7) — 6:4, 6:0.
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