Россиянка Павлюченкова проиграла Винус Уильямс в ¼ финала Australian Open
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Винус Уильямс в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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Павлюченкова (24-й номер посева) уступила 13-й ракетке турнира Уильямс со счетом 4:6, 6:7 (3:7). Матч продолжался 1 час 47 минут.
В полуфинале Уильямс встретится со своей соотечественницей Коко Вандевеге, которая в своем матче обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (7) — 6:4, 6:0.
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