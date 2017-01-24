Россиянка Павлюченкова проиграла Винус Уильямс в ¼ финала Australian Open

В Мельбурне завершился очередной день Открытого чемпионата Австралии по теннису, где в 1/8 финала смешанного парного разряда украинка Элина Свитолина и Крис Гуччионе из Австралии без борьбы вышли в четвертьфинал, сообщает официальный сайт соревнований.