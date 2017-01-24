Андрезьё-Бутеон. Калинская и Морозова успешно стартовали на парном турнире ITF

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За 1 час 29 минут, проведённые на корте, Анна и Лидия записали в свой актив пять эйсов и столько же двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта, тогда как их оппонентки ни разу не подавали навылет, сделали четыре брейка и ни разу не ошиблись на подаче.