Андрезьё-Бутеон. Калинская и Морозова успешно стартовали на парном турнире ITF
18-летняя российская теннисистка Анна Калинская (на фото) и её напарница 24-летняя беларуска Лидия Морозова с победы стартовали на соревнованиях ITF во Франции с общим призовым фондом в $60,000. В своём дебютном поединке
российско-беларуский дуэт со счётом 6/4, 5/7, 10:6 нанёс поражение американкам Ронит Юровски и Эмине Бекташ.
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За 1 час 29 минут, проведённые на корте, Анна и Лидия записали в свой актив пять эйсов и столько же двойных ошибок, реализовав четыре
В следующей стадии турнира в
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