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https://sport.mail.ru/news/tennis/28527108/
24 января 2017, 0:43 | Теннис | GoTennis.ru

Андрезьё-Бутеон. Калинская и Морозова успешно стартовали на парном турнире ITF

18-летняя российская теннисистка Анна Калинская (на фото) и её напарница 24-летняя беларуска Лидия Морозова с победы стартовали на соревнованиях ITF во Франции с общим призовым фондом в $60,000. В своём дебютном поединке российско-беларуский дуэт со счётом 6/4, 5/7, 10:6 нанёс поражение американкам Ронит Юровски и Эмине Бекташ.

18-летняя российская теннисистка Анна <span class=error>Калинская</span> (на <span class=stop>фото</span>) и её напарница 24-летняя <span class=error>беларуска</span> Лидия <span class=error>Морозова</span> с победы стартовали на соревнованиях ITF во Франции с общим призовым фондом в 60000. Увеличить
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За 1 час 29 минут, проведённые на корте, Анна и Лидия записали в свой актив пять эйсов и столько же двойных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта, тогда как их оппонентки ни разу не подавали навылет, сделали четыре брейка и ни разу не ошиблись на подаче.

В следующей стадии турнира в Андрезьё-Бутеоне Калинская и Морозова сразятся с грузинкой Екатериной Горгодзе и Акгюль Аманмурадовой из Узбекистана.
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