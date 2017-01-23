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https://sport.mail.ru/news/tennis/28526799/
23 января 2017, 23:33 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Дэвиса». Назван состав сборной Аргентины на матч с командой Италии

Определился окончательный состав сборной Аргентины на матч первого круга Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» против сборной Италии, который с 3 по 5 февраля 2017 года пройдёт в Сармьенто, пригороде Буэнос-Айреса.

Определился окончательный состав сборной Аргентины на матч первого круга Мировой группы командного чемпионата мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span> против сборной Италии который с 3 по 5 февраля 2017 года пройдёт в Сармьенто пригороде <nobr>Буэнос-Айреса.</nobr> Увеличить
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Капитан аргентинской команды Даниэль Орсанич вызвал на этот поединок Диего Шварцмана, Орасио Себальоса, Гвидо Пелью и Леонардо Майера.

Напомним, что сборная Аргентины является действующим победителем соревнований.
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