«Кубок Дэвиса». Назван состав сборной Аргентины на матч с командой Италии
Определился окончательный состав сборной Аргентины на матч первого круга Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» против сборной Италии, который с 3 по 5 февраля 2017 года пройдёт в Сармьенто, пригороде
Буэнос-Айреса.
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Капитан аргентинской команды Даниэль Орсанич вызвал на этот поединок Диего Шварцмана, Орасио Себальоса, Гвидо Пелью и Леонардо Майера.
Напомним, что сборная Аргентины является действующим победителем соревнований.
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