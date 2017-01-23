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23 января 2017, 20:27 | Теннис | GoTennis.ru

В Мельбурне установили памятник Роду Лэйверу

Сегодня, 23 января, перед центральным кортом Australian Open был открыт монумент Роду Лэйверу — единственному теннисисту в истории Открытой эры, которому дважды удалось завоевать календарный «Большой шлем».

Сегодня 23 января перед центральным кортом Australian <span class=error>Open</span> был открыт монумент Роду <span class=error>Лэйверу</span> — единственному теннисисту в истории Открытой эры которому дважды удалось завоевать календарный Большой шлем. Увеличить
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В церемонии приняли участие сам 78-летний Лэйвер, скульптор Лиз Джонсон, директор соревнований Крэйг Тайли, глава Tennis Australia Стив Хили, а также другие знаменитые австралийские теннисные легенды Кен Роузуолл, Джон Ньюкомб, Рой Эмерсон.
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Новости Тенниса

Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open в смешанном парном разряде

Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open в смешанном парном разряде

В Мельбурне завершился очередной день Открытого чемпионата Австралии по теннису, где в 1/8 финала смешанного парного разряда украинка Элина Свитолина и Крис Гуччионе из Австралии без борьбы вышли в четвертьфинал, сообщает официальный сайт соревнований.
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