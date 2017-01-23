В Мельбурне установили памятник Роду Лэйверу
Сегодня, 23 января, перед центральным кортом Australian Open был открыт монумент Роду Лэйверу — единственному теннисисту в истории Открытой эры, которому дважды удалось завоевать календарный «Большой шлем».
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В церемонии приняли участие сам 78-летний Лэйвер, скульптор Лиз Джонсон, директор соревнований Крэйг Тайли, глава Tennis Australia Стив Хили, а также другие знаменитые австралийские теннисные легенды Кен Роузуолл, Джон Ньюкомб, Рой Эмерсон.
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