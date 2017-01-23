Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open в смешанном парном разряде
В Мельбурне завершился очередной день Открытого чемпионата Австралии по теннису, где в 1/8 финала смешанного парного разряда украинка Элина Свитолина и Крис Гуччионе из Австралии без борьбы вышли в четвертьфинал, сообщает официальный сайт соревнований.
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Соперники
Ранее, в матче первого круга, Свитолина и Гуччионе обыграли
Как сообщал УНИАН, Australian Open-2017 проходит в Мельбурне с 16 по 29 января.
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