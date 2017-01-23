С Сереной и Надалем, но без Макаровой
Екатерина Макарова не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, уступив Джоанне Конте.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
МАТЧ
Формально чемпион Australian Open-2009 Рафаэль Надаль не считался фаворитом в матче с Гаэлем Монфисом, «посеянным» под шестым номером. Но в предыдущем поединке с Александром Зверевым испанец показал такую убедительную игру и получил такой запас уверенности, что было понятно: легкой прогулки французу ждать не стоит.
На протяжении двух партий Надаль был полноправным хозяином положения. Порой Монфису удавались его фирменные удары, но в целом он мало что мог противопоставить сопернику и его форхенду. Однако в третьей партии француз заиграл лучше, а испанец, напротив, сбавил обороты — стал посылать мячи короче, за что и поплатился потерей партии.
При 2:2 в четвертой теннисисты провели суперрозыгрыш из 32 ударов, завершившийся ударом Монфиса на вылет, а после этого он сделал брейк. Надаль в отстающих, впрочем, оставался недолго. Воспользовавшись ошибками оппонента, он сделал счет 4:4, а потом и свою подачу выиграл «под ноль». При 5:4 француз трижды ошибся при ударе справа, дал двойную и допустил еще одну ошибку с бекхэнда и позволил Надалю праздновать победу.
Испанец вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» впервые за почти два года — Roland Garros-2015. Теперь его ждет встреча с Милошем Раоничем, которому он уступил на турнире в Брисбене в начале года.
«Да, я проиграл ему тогда, — сказал Надаль. — Но нельзя не признать, что тот матч был очень упорным».
ПОТЕРЯ
Единственная россиянка, остававшаяся в нижней половине сетки, Екатерина Макарова завершила борьбу, уступив Джоанне Конте — 1:6, 4:6.
Год назад теннисистки встречались на той же стадии и выдали суперматч, растянувшийся на три часа и завершившийся со счетом 8:6 в третьей партии в пользу британки. И на этот раз мы были вправе ожидать
В начале второй партии, впрочем, Екатерина смогла включиться в борьбу. Она сделала ранний брейк и повела 4:1. Но тут активизировалась и Конта. Она выиграла четыре гейма подряд и вышла подавать на матч — 5:4. В этот момент британка слегка задрожала и подарила сопернице три
ПРОВЕРКА
Вторая «сеяная» Серена Уильямс в понедельник провела не лучший свой матч, но смогла победить непростую и самобытную соперницу Барбору Стрыцову в двух сетах — 7:5, 6:4. И именно это обстоятельство порадовало американку больше всего.
«Выиграть в не лучший свой день — очень хорошо для меня, — сказала американка. — Иногда полезно оказаться в почти безвыходном положении. Уверена, что следующая игра сложится для меня лучше».
В пассиве
СТАБИЛЬНОСТЬ
Милош Раонич, оставшийся после вылета Новака Джоковича и Энди Маррэя наиболее высоко «посеянным» игроком в мужской сетке, вышел в четвертьфинал Australian Open в третий раз подряд. Испанец Роберто Баутиста Агут оказал канадцу достойное сопротивление, которого хватило для того, чтобы довести первую партию до
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
35 градусов жары и проблемы с левым бедром не позволили сыграть в полную силу победителю Новака Джоковича Денису Истомину. Он уверенно взял первый сет у долго запрягавшего Григора Димитрова (6:2) и был близок к тому, чтобы сделать третий подряд брейк и повести во втором, но болгарин включился в борьбу. Истомин проиграл вторую партию на
Впервые в карьере Давид Гоффен вышел в четвертьфинал Australian Open. Он первый представитель Бельгии, добравшийся до этой стадии на австралийском мэйджоре.
Дебютным будет четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии и для чешки Каролины Плишковой, выбившей из борьбы фаворитку мельбурнской публики Дарью Гаврилову.
Четыре теннисистки не проиграли ни одного сета на пути в четвертьфинал — Серена и Винус Уильямс, Плишкова и Гарбинье Мугуруса.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter