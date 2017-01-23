С Сереной и Надалем, но без Макаровой

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МАТЧ

Формально чемпион Australian Open-2009 Рафаэль Надаль не считался фаворитом в матче с Гаэлем Монфисом, «посеянным» под шестым номером. Но в предыдущем поединке с Александром Зверевым испанец показал такую убедительную игру и получил такой запас уверенности, что было понятно: легкой прогулки французу ждать не стоит.

На протяжении двух партий Надаль был полноправным хозяином положения. Порой Монфису удавались его фирменные удары, но в целом он мало что мог противопоставить сопернику и его форхенду. Однако в третьей партии француз заиграл лучше, а испанец, напротив, сбавил обороты — стал посылать мячи короче, за что и поплатился потерей партии.

При 2:2 в четвертой теннисисты провели суперрозыгрыш из 32 ударов, завершившийся ударом Монфиса на вылет, а после этого он сделал брейк. Надаль в отстающих, впрочем, оставался недолго. Воспользовавшись ошибками оппонента, он сделал счет 4:4, а потом и свою подачу выиграл «под ноль». При 5:4 француз трижды ошибся при ударе справа, дал двойную и допустил еще одну ошибку с бекхэнда и позволил Надалю праздновать победу.

Испанец вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» впервые за почти два года — Roland Garros-2015. Теперь его ждет встреча с Милошем Раоничем, которому он уступил на турнире в Брисбене в начале года.

«Да, я проиграл ему тогда, — сказал Надаль. — Но нельзя не признать, что тот матч был очень упорным».

ПОТЕРЯ

Единственная россиянка, остававшаяся в нижней половине сетки, Екатерина Макарова завершила борьбу, уступив Джоанне Конте — 1:6, 4:6.

Год назад теннисистки встречались на той же стадии и выдали суперматч, растянувшийся на три часа и завершившийся со счетом 8:6 в третьей партии в пользу британки. И на этот раз мы были вправе ожидать чего-то подобного. Но каково же было всеобщее удивление, когда первый сет завершился всего за 24 минуты, а россиянка взяла всего 11 очков.

В начале второй партии, впрочем, Екатерина смогла включиться в борьбу. Она сделала ранний брейк и повела 4:1. Но тут активизировалась и Конта. Она выиграла четыре гейма подряд и вышла подавать на матч — 5:4. В этот момент британка слегка задрожала и подарила сопернице три брейк-пойнта, но не позволила их реализовать. Более того, исполнив пару эйсов кряду она получила матчбол, который использовала сыграв слева навылет. Теперь Конта сыграет с Сереной Уильямс, а россиянке придется сосредоточиться на паре. Во вторник они с Еленой Весниной проведут матч против чешско-китайского дуэта Андреа Главачкова/Пэн Шуай.

ПРОВЕРКА

Вторая «сеяная» Серена Уильямс в понедельник провела не лучший свой матч, но смогла победить непростую и самобытную соперницу Барбору Стрыцову в двух сетах — 7:5, 6:4. И именно это обстоятельство порадовало американку больше всего.

«Выиграть в не лучший свой день — очень хорошо для меня, — сказала американка. — Иногда полезно оказаться в почти безвыходном положении. Уверена, что следующая игра сложится для меня лучше».

В пассиве Уильямс-младшей оказалось 46 невынужденных ошибок при 28 активно выигранных очках. В первом сете соперницы семь раз выигрывали геймы на чужой подаче. Во второй американка повела 3:1, а при счете 5:3 подавала на матч, но очередной ошибкой позволила Стрыцовой сократить отставание до минимума. Но уже в следующем гейме чешка, отправив мяч в аут, подарила сопернице матчбол, который сама же помогла реализовать, ошибившись при ударе с полулета.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Милош Раонич, оставшийся после вылета Новака Джоковича и Энди Маррэя наиболее высоко «посеянным» игроком в мужской сетке, вышел в четвертьфинал Australian Open в третий раз подряд. Испанец Роберто Баутиста Агут оказал канадцу достойное сопротивление, которого хватило для того, чтобы довести первую партию до тай-брейка, а потом записать на свой счет вторую. Но после небольшого перерыва и при закрытой крыше Hisense Arena концовку третьего и особенно четвертый сет Раонич провел на ура — 7:6 (8:6), 3:6, 6:4, 6:1.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

35 градусов жары и проблемы с левым бедром не позволили сыграть в полную силу победителю Новака Джоковича Денису Истомину. Он уверенно взял первый сет у долго запрягавшего Григора Димитрова (6:2) и был близок к тому, чтобы сделать третий подряд брейк и повести во втором, но болгарин включился в борьбу. Истомин проиграл вторую партию на тай-брейке, после чего взял медицинский перерыв. Представитель Узбекистана смог продержаться до конца матча, но в третьем и четвертом сетах выиграл в сумме лишь три гейма.

Впервые в карьере Давид Гоффен вышел в четвертьфинал Australian Open. Он первый представитель Бельгии, добравшийся до этой стадии на австралийском мэйджоре.

Дебютным будет четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии и для чешки Каролины Плишковой, выбившей из борьбы фаворитку мельбурнской публики Дарью Гаврилову.

Четыре теннисистки не проиграли ни одного сета на пути в четвертьфинал — Серена и Винус Уильямс, Плишкова и Гарбинье Мугуруса.