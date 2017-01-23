Андрей Чесноков: У Дениса Истомина «закончился бензин»

— Андрей, похоже, к началу второй недели первого «мэйджора» сезона события Мельбурне развиваются так же, как говорила в одном из переводов повести Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» главная героиня этого произведения: «всё чудесатее и чудесатее».

— Если учесть поражения Джоковича и Маррея, выходивших на протяжении нескольких лет в финал турниров «Большого шлема», да. Такого результата предсказать не мог никто. Однако Миша Зверев, выходивший к сетке, был бесподобен. Энди же не привык бороться с такими соперниками. Что касается Кербер, у неё не было шансов. Чтобы в этом убедится, нужно было только взглянуть на корт.

— Зато замечательной игрой в матчах третьего и четвёртого кругов порадовал Роджер Федерер. Вас не удивило то, как он обыграл Томаша Бердыха и Кеи Нишикори?

— Да, но это, прежде всего, касается матча против чеха, которого швейцарец реально вынес с корта. А вот Нишикори, на мой взгляд, Федерер должен был побеждать в четырёх сетах. Шансов на это было явно больше, чем на то, что будет играться решающая партия. Особенно в свете того, что Роджер едва не вытянул и первый сет со счёта 1/5.

— Способен ли Федерер продемонстрировать столь же высокий уровень и в четвертьфинале против Миши Зверева?

— Мне кажется, Роджеру нравится такая игра, какую показывает Зверев. Думаю, что Федереру в матче с Мишей будет легче, чем против Нишикори. И он, на мой взгляд, должен побеждать.

— В двух сыгранных сегодня матчах четвёртого круга, как мне думается, фаворитам повезло. Денис Истомин, резво начавший матч против Григора Димитрова, потянул заднюю поверхность бедра. Если бы не это, глядишь, и болгарин не смог бы одержать такую относительно лёгкую победу.

— Мне кажется, что у Дениса элементарно «кончился бензин». Он не смог третий раз подряд «пробежать марафон». В результате сегодня у него, что называется, встали ноги.

— А вторым таким матчем я бы назвал поединок Милоша Раонича и Роберто Баутиста-Агута: испанец имел все шансы выиграть третий сет, когда у канадца почти ничего не получалось. Но и Баутиста-Агут получил повреждение и вызывал на корт врача.

— Ну, повёл бы испанец по сетам 2:1. Это бы, как мне думается, ничего не решило, потому что Раонич достаточно уверенно выиграл четвёртую партию. В Мельбурне довольно быстрые корты, и даже проигрывая по сетам, у Милоша всё равно было бы больше шансов на итоговый успех.

— Кто, на Ваш взгляд, будет фаворитом в четвертьфинале Рафаэля Надаля и Раонича?

— Тяжело сказать. Надаль обрёл хорошую форму. Но многое будет зависеть от подач Раонича и обводок самого испанца. Шансы на успех у каждого примерно равны.

— Что нужно сделать Анастасии Павлюченковой, чтобы обыграть Винус Уильямс и пробиться в полуфинал?

— Обе исповедуют похожий стиль: играть от себя. Поэтому победит та, что будет меньше ошибаться.

— Не могу не спросить про Вашу подопечную, которая продолжает борьбу в парном разряде, завершив выступления в «одиночке».

— Ничего негативного я про игру Лены сказать не могу. Я доволен.