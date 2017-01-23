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https://sport.mail.ru/news/tennis/28524165/
23 января 2017, 18:31 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев получил wild card на турнир в Монпелье

19-летний немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий 24-е место в рейтинге АТР, получил приглашение на соревнования Open Sud de France, которые с 5 по 12 февраля пройдут во французском городе Монпелье. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

19-летний немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> занимающий 24-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> получил приглашение на соревнования <span class=error>Open</span> Sud de France которые с 5 по 12 февраля пройдут во французском городе Монпелье. Увеличить
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Напомним, ранее организаторы соревнований во Франции опубликовали заявочный список участников турнира.
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Новости Тенниса

Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open в смешанном парном разряде

Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open в смешанном парном разряде

В Мельбурне завершился очередной день Открытого чемпионата Австралии по теннису, где в 1/8 финала смешанного парного разряда украинка Элина Свитолина и Крис Гуччионе из Австралии без борьбы вышли в четвертьфинал, сообщает официальный сайт соревнований.
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23 января

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