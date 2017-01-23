Александр Зверев получил wild card на турнир в Монпелье
19-летний немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий 24-е место в рейтинге АТР, получил приглашение на соревнования Open Sud de France, которые с 5 по 12 февраля пройдут во французском городе Монпелье. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
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Напомним, ранее организаторы соревнований во Франции опубликовали заявочный список участников турнира.
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