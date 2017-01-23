Канадец Раонич пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Канадец Милош Раонич преодолел барьер четвертого раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
В понедельник канадский теннисист, третий номер посева, со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:4, 6:1 переиграл 13-ю ракетку турнира испанца Роберто
В четвертьфинале Раонич сыграет с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом (6) и испанцем Рафаэлем Надалем (9).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter