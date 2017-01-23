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https://sport.mail.ru/news/tennis/28519843/
23 января 2017, 14:50 | Теннис | Р-Спорт

Канадец Раонич пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Канадец Милош Раонич преодолел барьер четвертого раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.

В понедельник канадский теннисист, третий номер посева, со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:4, 6:1 переиграл 13-ю ракетку турнира испанца Роберто Баутисту-Агута. Матч продолжался почти три часа.

В четвертьфинале Раонич сыграет с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом (6) и испанцем Рафаэлем Надалем (9).
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